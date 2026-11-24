ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سڈورہ ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، موک ڈرل کا انعقاد
موک ڈرل کےدوران مختلف سیکیورٹی ٹیموں کے درمیان باہمی رابطہ، تال میل، فوری ردِعمل اور صورتحال کو قابو میں لانے کی صلاحیتوں کو جانچا گیا۔
Published : November 24, 2026 at 4:39 PM IST
اننت ناگ: (دین عمران) ایس ایس پی ریلوے کشمیر محمد یوسف چوہدری کی ہدایات پر آج سڈورہ ریلوے اسٹیشن پر ایک خصوصی موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد ریلوے اسٹیشنوں پر سیکیورٹی انتظامات کو مزید مضبوط بنانے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہلکاروں کی تیاریوں کا جائزہ لینا ہے۔
اس مشق کے دوران مختلف سیکیورٹی اہلکاروں اور متعلقہ اداروں نے مشترکہ طور پر حصہ لیا اور فرضی ہنگامی صورتحال پیدا کرکے اس بات کا عملی جائزہ لیا کہ کسی بھی مشتبہ سرگرمی، غیر معمولی نقل و حرکت یا ناخوشگوار واقعے کی صورت میں کس طرح فوری اور مؤثر کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔
موک ڈرل کے دوران مختلف سیکیورٹی ٹیموں کے درمیان باہمی رابطہ، تال میل، فوری ردِعمل اور صورتحال کو قابو میں لانے کی صلاحیتوں کو جانچا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ہنگامی حالات میں مسافروں کی حفاظت کو کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے اور کسی بھی ممکنہ خطرے کو بروقت ناکام بنانے کے لیے کس نوعیت کے اقدامات ضروری ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ اس طرح کی مشقوں کا انعقاد سیکیورٹی اہلکاروں کو عملی طور پر تیار رکھنے، اداروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی پیدا کرنے اور ریلوے اسٹیشنوں پر حفاظتی نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔
اس اقدام کا بنیادی مقصد ریلوے مسافروں کو محفوظ ماحول فراہم کرنا اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری، منظم اور ذمہ دارانہ ردِعمل کو یقینی بنانا ہے۔