ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ترال میں یوم آزادی تقریبات کے سلسلے میں جایزہ میٹنگ کا اہتمام
اجلاس میں ضروری بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کا جائزہ لیا گیا، جن میں بیٹھنے کےانتظامات، ٹریفک کا انتظام، طبی امداد کے مراکز وغیرہ شامل ہیں۔
Published : July 23, 2026 at 3:41 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) ایڈشنل ڈپٹی کمشنر ترال ساجد نقاش نے آج ٹاؤن ہال تر ال میں افسران کے ساتھ ایک انتظامی میٹنگ کی صدارت کی ، جس میں پورے سب ضلع میں یومِ آزادی 2026 کو خوش اسلوبی اور جوش و خروش کے ساتھ منانے کے انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اس موقع پر تحصیلدار ترال عمران احمد اور تحصیلدار آری پل روف اقبال کے علاوہ دیگر افسران بھی موجود تھے ۔اے ڈی سی ترال نے عوام سے یوم آزادی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر شمولیت کرنے کی اپیل کی۔ ساجد نقاش نے اس قومی تقریب کی اہمیت پر زور دیا اور تمام محکموں کو ہدایت کی کہ وہ بروقت اور مربوط تیاریوں کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تقریب کے وقار اور آداب کو برقرار رکھتے ہوئے پرمسرت ماحول پیدا کیا جائے۔
ایڈشنل ڈپٹی کمشنر نے قومی پرچم لہرانے کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا اور افسران کو ہدایت کی کہ وہ 'فلیگ کوڈ' (پرچم سے متعلق ضوابط) اور قومی ترانے کے پروٹوکول کی سختی سے پابندی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ایسی ثقافتی سرگرمیوں کو شامل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا جو قوم کے بھرپور تنوع کی عکاسی کرتی ہوں۔
اجلاس میں ضروری بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کا جائزہ لیا گیا، جن میں بیٹھنے کے انتظامات، ٹریفک کا انتظام، طبی امداد کے مراکز، پبلک ایڈریس سسٹم کی تنصیب اور لاجسٹک معاونت شامل ہیں۔
ڈپٹی کمشنر نے تمام سب ضلعی اور محکمانہ افسران کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ماتحت عملے کے ہمراہ ضلعی اور سب ڈویژنل دونوں سطحوں پر ہونے والی تقریبات میں اپنی موجودگی یقینی بنائیں۔ انہوں نے پرچم کشائی، مارچ پاسٹ، ثقافتی پیشکشوں، نشستوں کے انتظام، اسٹیج کی تیاری، مقام کی سجاوٹ اور ضیافت (ریفریشمنٹ) سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا۔