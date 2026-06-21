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اوڑی میں سڑک حادثہ، ریٹائرڈ پولیس آفیسر اور بیٹا جاں بحق

شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سرحدی قصبہ اوڑی میں اتوار کو گاڑی دریائے جہلم میں گرنے سے باپ بیٹا ہلاک ہو گئے۔

اوڑی میں سڑک حادثہ، ریٹائرڈ پولیس آفیسر اور بیٹا جاں بحق
اوڑی میں سڑک حادثہ، ریٹائرڈ پولیس آفیسر اور بیٹا جاں بحق (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 21, 2026 at 6:56 PM IST

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بارہمولہ: ذرائع کے مطابق ابتدائی اطلاعات سے پتاہ چلا کہ گاڑی، ایک آلٹو K10 جس کا رجسٹریشن نمبر JK05Q 4298 تھا، علاقے میں حادثے کا شکار ہو گئی جس میں باپ اور بیٹا سوار تھے۔

اوڑی میں سڑک حادثہ، ریٹائرڈ پولیس آفیسر اور بیٹا جاں بحق (ETV Bharat)

اس دوران حکام نے بیٹے کی شناخت سید امتیاز حسین ولد سید احمد شاہ کے نام سے کی ہے جس کی عمر 25 سال کے قریب ہے۔ نوجوان نے موقعے پر ہی دم توڑ دیا۔ رپورٹس کے مطابق بعد میں اس کی لاش دریا سے نکالی گئی۔

حادثے میں زخمی ہونے والے دوسرے شخص کی شناخت جو نوجوان کے والد ہیں، ان کی پہچان سید احمد شاہ ولد سید عالم حسین شاہ جو ریٹائرڈ سب انسپکٹر عمر 68 سال اور بنجرہ، اُوڑی کے رہنے والے تھے، کو سب ڈسٹرکٹ ہسپتال اُوڑی منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب کو برداش نہ کرتے ہوئے چل بسے۔

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اس ضمن میں پولیس اور مقامی لوگوں نے جائے وقوع پر پہنچ کر ایک ان دونوں لاشوں کو ہسپتال پہنچایا اور گاڑی کو دراۓ جہلم سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔


واضح رہے کہ حالیہ برسوں کے دوران سڑک حادثات میں کافی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر چی سرکار اور انتظامیہ کی جانب سے سڑک حادثات کو روکنے کے حوالے سے کافی بیداری پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اکثر و بیشتر وادی میں مختلف اضلاع میں اس قسم کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔

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TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN URI JK
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VEHICLE PLUNGES INTO JHELUM
اوڑی میں سڑک حادثہ
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