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اننت ناگ اسپورٹس اسٹیڈیم میں کھیل سرگرمیوں کی بحالی، کھلاڑیوں اور عوام میں خوشی کی لہر
اسٹیڈیم میں مختلف کھیلوں کےمقابلوں اور تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیاجا رہا ہے،کھلاڑیوں نے اس موقع پر جموں وکشمیرکے لیفٹیننٹ گورنر کا شکریہ ادا کیا
Published : June 30, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : June 30, 2026 at 4:46 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): تقریباً تین سال کے طویل وقفے کے بعد اننت ناگ کے تاریخی اسپورٹس اسٹیڈیم میں کھیل سرگرمیوں کی دوبارہ بحالی کے ساتھ ہی اسٹیڈیم ایک بار پھر نوجوانوں، کھلاڑیوں اور کھیل سے محبت رکھنے والے شائقین سے آباد ہو گیا ہے۔ کرکٹ، فٹبال اور دیگر مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں کے آغاز سے نہ صرف کھلاڑیوں میں نیا جوش و خروش پیدا ہوا ہے بلکہ بڑی تعداد میں تماشائی بھی روزانہ اسٹیڈیم کا رخ کر رہے ہیں۔
اسٹیڈیم میں مختلف کھیلوں کے مقابلوں اور تربیتی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں بچوں نوجوانوں بزرگ کھلاڑیوں اور خواتین کو بھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار اور کھیلوں میں حصہ لینے کے مساوی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کھیلوں کے فروغ کے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیڈیم کی دوبارہ رونق بحال ہونا ضلع کے لیے ایک خوش آئند پیش رفت ہے۔
کھلاڑیوں نے اس موقع پر جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں کی سرگرمیوں کی بحالی سے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا بہترین موقع ملا ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اننت ناگ جیسے بڑے ضلع کے لیے صرف ایک اسپورٹس اسٹیڈیم ناکافی ہے، کیونکہ روز بروز کھلاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور موجودہ اسٹیڈیم پر کھیلوں کا دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔
کھلاڑیوں اور کھیل سے وابستہ افراد نے لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر سے پرزور اپیل کی کہ اننت ناگ میں ایک اور جدید اور عالمی معیار کا اسپورٹس اسٹیڈیم قائم کیا جائے تاکہ کرکٹ، فٹبال، ایتھلیٹکس، والی بال، بیڈمنٹن اور دیگر کھیلوں کے لیے الگ الگ سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے نہ صرف نوجوانوں کو بہتر تربیت ملے گی بلکہ ضلع سے قومی اور بین الاقوامی سطح کے مزید کھلاڑی بھی سامنے آئیں گے۔
مقامی شہریوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنایا جائے تاکہ نوجوان مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب ہوں اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مناسب مواقع میسر آئیں۔ واضح رہے کہ اننت ناگ قصبے میں کھیلوں کے لیے یہی واحد اسپورٹس اسٹیڈیم موجود ہے، جس کی تعمیر 1945ء میں عمل میں آئی تھی۔ جو المپک کے نام مشہور ہیں گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران اسی تاریخی میدان سے وابستہ متعدد کھلاڑیوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں کامیابیاں حاصل کر کے نہ صرف اننت ناگ بلکہ جموں و کشمیر کا نام بھی روشن کیا ہے۔
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کھیلوں کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ضلع میں مزید جدید اسپورٹس انفراسٹرکچر، تربیتی سہولیات اور نئے اسٹیڈیم قائم کیے جائیں تو اننت ناگ مستقبل میں ملک کے نمایاں کھیل مراکز میں شمار ہو سکتا ہے اور یہاں کے نوجوان مختلف کھیلوں میں نئی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔