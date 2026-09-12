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یاترا اختتام کے دو ہفتہ بعد بھی کئی مقامات پر پابندیاں برقرار، کاروباری حلقوں میں تشویش
قاضی گنڈ میں مارکیٹ کی جانب جانے والے بعض راستوں پر پابندیاں برقرار رہنے کے خلاف دکانداروں اور تاجروں نے احتجاج کیا تھا۔
Published : September 12, 2026 at 4:30 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) امرناتھ یاترا کے اختتام کو تقریباً دو ہفتے گزرنے کے باوجود اننت ناگ ضلع کے کئی اہم تجارتی اور سیاحتی مقامات پر عائد پابندیاں مکمل طور پر ختم نہ کیے جانے کے باعث تاجروں، دکانداروں اور سیاحت سے وابستہ افراد کو مشکلات اور مالی نقصانات کا سامنا ہے۔
تاجروں، دکانداروں، سیاحت سے وابستہ افراد نے کہا کہ انہیں یقین تھا کہ یاترا کے اختتام کے بعد ان تمام مقامات اور راستوں سے پابندیاں ہٹائی جائیں گی جو یاترا کے دوران حفاظتی انتظامات کے تحت محدود کیے گئے تھے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ متعدد مقامات پر تاحال قدغنیں برقرار ہیں۔ اس صورتحال کے باعث کاروباری سرگرمیاں معمول پر نہیں آ سکی ہیں اور متعلقہ شعبوں سے وابستہ افراد میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
قاضی گنڈ، جسے کشمیر کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے، میں مارکیٹ کی جانب جانے والے بعض راستوں پر پابندیاں برقرار رہنے کے خلاف دکانداروں اور تاجروں نے حالیہ دنوں احتجاج بھی کیا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ راستوں پر مسلسل قدغن کے باعث گاہکوں کی آمد متاثر ہو رہی ہے اور کاروبار کو روزانہ کی بنیاد پر نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ یاترا ختم ہونے کے بعد معمول کی آمدورفت بحال کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔
ادھر پہلگام اور اس کے اطراف بھی کئی اہم سیاحتی مقامات اور رابطہ سڑکوں پر پابندیاں برقرار ہیں۔ چھتہ پل، پہلگام-سلر روڈ، ایپل ویلی، بائیسرن اور پہلگام کے بعض سائیڈ سینز کی جانب جانے والے راستوں پر قدغنوں کے باعث سیاحتی سرگرمیاں متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
سیاحت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ یاترا کے دوران حفاظتی انتظامات کے تحت بعض علاقوں میں رسائی محدود کرنا سمجھ میں آتا ہے، تاہم یاترا کے اختتام کے بعد بھی طویل عرصے تک پابندیاں برقرار رہنے سے مقامی کاروبار اور سیاحتی سرگرمیوں پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ خاص طور پر ٹرانسپورٹرز، ہوٹل و گیسٹ ہاؤس مالکان، ریستوران، گھوڑے والوں، مقامی گائیڈز اور دیگر چھوٹے کاروباری افراد کو نقصان کا سامنا ہے۔
این سی کے سینئر رہنما اور ایم ایل اے اننت ناگ وہسٹ نے کہا کہ قاضی گنڈ کا مارکیٹ ملیٹنسی کے دور میں بھی بند نہیں ہوا ہے ،انہوں نے کہا کہ سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اگر یاترا کے دوران قدغنیں لگائی گئیں لیکن یاترا ختم ہونے کے بعد قدغنیں برقرار رکھنے کا کیا جواز ہے ،انہوں نے کہا کہ وہ یہ معاملہ اعلی عہدیداروں کے ساتھ اٹھائیں گے ،اگر پھر بھی غور نہیں کیا گیا تو وہ لوگوں کے ساتھ احتجاجی دھرنے پر بیٹھیں گے۔
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مقامی تاجروں اور سیاحت سے وابستہ افراد نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ یاترا کے اختتام کے بعد غیر ضروری پابندیوں کا فوری جائزہ لے کر جہاں سکیورٹی کی ضرورت باقی نہیں رہی وہاں راستے اور سیاحتی مقامات عوام اور سیاحوں کے لیے کھولے جائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آمدورفت کی مکمل بحالی سے نہ صرف مقامی تجارت کو سہارا ملے گا بلکہ سیاحتی سرگرمیوں کو بھی معمول پر لانے میں مدد ملے گی۔