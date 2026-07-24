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خراب موسم کے باعث مچھیل یاترا پر پابندیاں، یاتریوں کو 27 جولائی تک سفر نہ کرنے کی ہدایت
اس سال یاترا 25 جولائی سے 8 ستمبر تک جاری رہے گی، جبکہ مچھیل ماتا کا مندر اپریل میں ہی عقیدتمندوں کےلیے کھول دیاگیا تھا۔
Published : July 24, 2026 at 8:54 PM IST
جموں : جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں گزشتہ سال بادل پھٹنے کے بعد آنے والے تباہ کن سیلاب کی تلخ یادیں ابھی تازہ ہیں، ایسے میں اس سال بھی خراب موسم نے سالانہ مچھیل ماتا یاترا کے آغاز پر سایہ ڈال دیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے یاتریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ فی الحال مچھیل ماتا کے مقدس مقام کی طرف روانہ نہ ہوں، کیونکہ خراب موسمی حالات کے پیش نظر یاترا کو محدود کر دیا گیا ہے۔
ضلع کشتواڑ کے ڈپٹی کمشنر پنکج کمار شرما نے بتایا کہ اگرچہ یاترا کا باضابطہ آغاز 25 جولائی سے ہوگا، تاہم ابتدائی رسومات صرف مقامی پجاری ادا کریں گے اور عام یاتریوں کو 27 جولائی تک کسی بھی صورت میں مچھیل کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر 27 جولائی کے بعد موسم بہتر رہا تو یاتریوں کو مقررہ اوقات اور انتظامی شرائط کے تحت سفر کی اجازت دی جائے گی۔
انتظامیہ کے مطابق اس سال یاترا 25 جولائی سے 8 ستمبر تک جاری رہے گی، جبکہ مچھیل ماتا کا مندر اپریل میں ہی عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا گیا تھا اور کچھ لوگ اپنی ذمہ داری پر پہلے ہی درشن کے لیے جا رہے تھے۔ گزشتہ برس 14 اگست کو چشوتی گاؤں میں بادل پھٹنے کے بعد اچانک آنے والے سیلاب نے ایک لنگر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق اور لاپتہ ہو گئے تھے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سانحے میں 68 افراد کی لاشیں برآمد کی گئی تھیں، جبکہ 30 سے زائد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ اس حادثے کے بعد یاترا فوری طور پر روک دی گئی تھی اور صرف چند پجاریوں اور مقدس گدی لے جانے والے عقیدت مندوں کو آخری مذہبی رسومات ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس سال کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے تفصیلی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر (ایس او پیز) جاری کیے ہیں۔
انتظامیہ نے روزانہ صرف آٹھ ہزار یاتریوں کو سفر کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ رات کے وقت سفر مکمل طور پر ممنوع ہوگا اور یاترا صرف صبح پانچ بجے سے شام پانچ بجے تک جاری رہے گی۔ تمام یاتریوں کے لیے ریڈیو فریکوئنسی آئیڈینٹیفکیشن (آر ایف آئی ڈی) رجسٹریشن لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آر ایف آئی ڈی رجسٹریشن کے بغیر کسی بھی شخص کو چیک پوسٹ سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آن لائن رجسٹریشن کے علاوہ دو خصوصی رجسٹریشن مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں، جن میں ایک کشتواڑ کے گوری شنکر مندر اور دوسرا پڈر کے گلاب گڑھ میں بنایا گیا ہے۔
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ضلعی انتظامیہ نے لنگر منتظمین کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ ایسے مقامات پر لنگر قائم نہ کریں جہاں سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ یا دیگر قدرتی آفات کا خطرہ ہو۔ ادھر جموں و کشمیر پولیس نے یاترا روٹ کی میپنگ، مختلف سیکٹروں میں پولیس کی تعیناتی، سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب، موبائل نیٹ ورک سے محروم علاقوں کی نشاندہی اور مختلف چیک پوسٹس پر آر ایف آئی ڈی کی جانچ کا عمل شروع کر دیا ہے۔ فی الحال جموں سے کشتواڑ جانے والی ٹریفک بھی متاثر ہے، کیونکہ جموں۔سرینگر قومی شاہراہ ادھم پور اور چنینی کے درمیان بند ہے، جبکہ بٹوٹ۔کشتواڑ شاہراہ بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔