بارہمولہ کے میرگنڈ، میرچیمار میں 21 رمضان سے قبل پابندیاں عائد
حکم میں کہا گیا ہے کہ چار یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماعات پر پابندی ہے، کسی بھی جلوس کی اجازت نہیں ہوگی۔
Published : March 10, 2026 at 4:25 PM IST
بارہمولہ : (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں حکام نے 21 ویں رمضان سے قبل سنگھ پورہ علاقے کے میرگنڈ اور میرچیمار گاؤں میں امن و امان کے ممکنہ مسائل کے خدشات کے پیش نظر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس ضمن میں ایک حکم نامے کے مطابق دو حریف شیعہ دھڑوں کے درمیان مذہبی تقریبات اور امام بارگاہ اور مسجد مرچیمار کے کنٹرول کو لے کر دیرینہ تنازعہ نے اس اقدام کو جنم دیا ہے۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس نے گزشتہ تصادم اور اجتماعات کے دوران کسی غیر قانونی تنظیم سے منسلک سرگرمیوں کے امکان کی وجہ سے پابندیوں کی سفارش کی تھی۔
بھارتی شہری تحفظ سنہتا (بی این ایس ایس) کی دفعہ 163 کے تحت 2023 کے میرگنڈ، میرچیمار اور تحصیل سنگھ پورہ کے ملحقہ علاقوں میں 10 مارچ کی رات 8 بجے سے 11 مارچ کی رات 9:30 بجے تک پابندیاں نافذ کردی گئی ہیں۔
اس مدت کے دوران، حکم میں کہا گیا ہے کہ چار یا اس سے زیادہ افراد کے اجتماعات پر پابندی ہے، کسی بھی جلوس کی اجازت نہیں ہوگی، آتشیں اسلحے یا ایسی اشیاء جو بطور ہتھیار استعمال کی جا سکتی ہیں لے جانے پر پابندی ہے، سوائے مسلح افواج، پولیس اور ڈیوٹی پر مامور مجسٹریٹ اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے پیشگی اجازت درکار ہوتی ہے۔ اس دوران انتظامیہ نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد امن کو برقرار رکھنا اور علاقے میں امن و امان کی خرابی کو روکنا ہے۔