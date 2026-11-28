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میرواعظ کشمیر لگاتار دوسرے روز بھی خانہ نظر بند
میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق پر بار بار کی ان پابندیوں پر میرواعظ منزل نے شدید ناراضگی ظاہر کی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 28, 2026 at 3:33 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : میرواعظ منزل نے میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق کی مسلسل دوسرے روز بھی مسلسل نظر بندی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔
میرواعظ گزشتہ روز سے اپنےگھر واقع نگین، سرینگر میں نظر بند ہیں۔ انہیں جمعہ کا خطبہ دینے اور تاریخی جامع مسجد سرینگر میں باجماعت نماز ادا کرنے سے ایک بار پھر روک دیا گیا تھا۔ وہیں انہیں آج بھی نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔
میرواعظ منزل کے ترجمان نے "میرواعظ پر بار بار اور من مانی پابندیوں" کو انتہائی افسوسناک اور بلاجواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنی مذہبی اور سماجی ذمہ داریوں کو نبھانے سے روکنا اور لوگوں سے ان کے میل جول کو محدود کرنا ایک پریشان کن عمل بن چکا ہے۔ میرواعظ منزل نے حکام پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر پابندیاں ہٹائیں اور میر واعظ کی بنیادی مذہبی اور شخصی آزادیوں کو بار بار سلب کرنے سے باز رہیں۔
واضح رہے کہ میر واعظ کشمیر نےگزشتہ کل اپنی نظر بندی کے حوالے سے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا "جمعہ کو خطبہ اور نماز کے لیے جامع مسجد جانے سے پہلے مجھے گھر میں نظر بند رکھنے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مجھے مسلس نظر بند کر دیا گیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ "مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ حالیہ شیش ناگ کے نازک ماحول میں ہونے والی انسانی مداخلت اور تعمیرات پر جو لوگوں نے خدشات ظاہر کئے اس کی ہم نے ترجمانی کی اور اس پر ہم نے اپنا موقف واضح کیا تھا۔ جبکہ وقف ڈے کی تقریب پر' وندے ماترم' بجائے جانے پر متحدہ مجلس علما کا جو موقف تھا اس کو ہم واضح کیا تو اس صورتحال میں عیاں تھا مجھ پر دوبارہ بندشیں عائد ہوں گی اور ویسا ہی ہوا ۔ اس جمعہ کو گھر میں نظر بند کر رکھر کر سزا دی جائے گی۔"
میر واعظ نے مزید کہ "میری نظر بندی اب معمول بن چکا ہے ۔ جب بھی میں لوگوں کے مسائل اور تحفظات اٹھاتا ہوں اس جمعہ کو مجھے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔"
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