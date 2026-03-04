ETV Bharat / jammu-and-kashmir
خامنہ ای کے قتل کے بعد آج تیسرے دن بھی کشمیر میں پابندیاں جاری
سرینگر کے پرانے شہر، بڈگام ٹاؤن، ماگام، بانڈی پورہ کے سنبل، پلوامہ کے گنگو اور بارہمولہ کے پٹن میں بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔
Published : March 4, 2026 at 2:15 PM IST
سرینگر: امریکی اسرائیلی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل کے خلاف احتجاجی مظاہروں اور شیعہ سوگواروں کے اجتماع کو ناکام بنانے کے لیے حکام نے آج تیسرے روز بھی کشمیر میں پابندیاں جاری رکھیں۔
سرینگر کا لالچوک، جس نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پہلی بار اتوار کو مظاہرین کے ایک بڑے اجتماع کا مشاہدہ کیا، ٹن کی چادروں اور خاردار تاروں بند کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور نیم فوجی دستے پیدل چلنے والوں کو امیر کدل سڑک پر چلنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔
وادی کے شیعہ آبادی والے علاقے سرینگر کے پرانے شہر، بڈگام ٹاؤن، ماگام، بانڈی پورہ کے سنبل، پلوامہ کے گنگو اور بارہمولہ کے پٹن میں بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ بانڈی پورہ کے شادی پورہ، شلوا اور نوگام علاقوں میں شیعہ سوگواروں نے پرامن ریلیاں نکالیں۔
فور جی انٹرنیٹ خدمات یکم مارچ (اتوار) سے معطل ہیں۔ محکمہ داخلہ کے حکم کے مطابق پوسٹ پیڈ موبائل ڈیٹا سروسز (5G/4G/3G) کے لیے انٹرنیٹ کی رفتار 2G (128Kbps سے زیادہ نہیں) کر دیا گیا ہے۔ حکم کے مطابق، پری پیڈ موبائل سروسز بشمول پری آن پوسٹ (JK10) ڈیٹا/وائس/SMS، پوری وادی کشمیر میں آج (4 مارچ) کی رات آٹھ بجے تک بند رہیں گی۔
جموں و کشمیر حکومت نے سات مارچ (ہفتہ) تک اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں بند کر دی ہیں۔ تعلیمی ادارے تین ماہ کی طویل موسم سرما کی تعطیلات کے بعد پیر کو کھلنے والے تھے۔
پبلک ٹرانسپورٹ خدمات آج تیسرے دن بھی درہم برہم رہیں جب کہ سرینگر اور وادی کے دیگر قصبوں کے سول لائن علاقوں میں پرائیویٹ گاڑیوں کی آمدورفت معطل رہی۔ اسمارٹ سٹی بس خدمات اور آر ٹی سی بسیں اتوار سے ہی بند ہیں۔
قصبوں اور سرینگر شہر میں دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے جزوی طور پر بند رہے۔ تاہم لالچوک اور اس سے متصل بازاروں میں ایمرجنسی میڈیکل اسٹورز کے علاوہ دکانیں بند رہیں۔
سوشل میڈیا مواد کے لیے ایک شخص پر مقدمہ
دریں اثنا، پولیس نے کہا کہ انہوں نے شوپیان کے رہائشی جاوید احمد کھانڈے کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا۔ پولیس نے ان کے ذریعہ پوسٹ کیے گئے مواد کو امن عامہ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔
کھانڈے مبینہ طور پر کیپشنز اور تبصروں کے ساتھ کچھ ویڈیوز شیئر کیے تھے جو پولیس کے مطابق بنیادی طور پر عوامی امن کو بگاڑنے اور امن و امان کی صورت حال کو بری طرح متاثر کرنے کے قابل تھے۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ اس مناسبت سے، ایف آئی آر نمبر 26/2026 کیگام پولیس چوکی میں قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت درج کی گئی ہے، اور تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید قانونی کارروائی قانون کے تحت کی جائے گی۔
آغا روح اللہ اور جنید عظیم متو کے خلاف بھی کیس درج
منگل کو پولیس نے نیشنل کانفرنس کے رہنما اور ممبر پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی اور سرینگر کے سابق میئر جنید عظیم متو کے خلاف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جھوٹا اور گمراہ کن مواد پھیلانے اور امن عامہ کو بگاڑنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا۔
پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ مقدمات سرینگر کے سائبر پولیس اسٹیشن میں ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جھوٹے، من گھڑت اور گمراہ کن مواد کی پھیلانے سے متعلق معتبر جانکاری کے بعد درج کیے گئے تھے۔
آغا روح اللہ مہدی کا رد عمل
اپنے خلاف ایف آئی آر پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے روح اللہ مہدی نے کہا کہ ان کی سکیورٹی کو کم کر دیا گیا ہے اور ان کا فیس بک اکاؤنٹ معطل کر دیا گیا ہے۔ "جموں و کشمیر پولیس اور انتظامیہ میں کچھ احمق سمجھتے ہیں کہ میری سکیورٹی واپس لینے یا کم کرنے اور میرے فیس بک اکاؤنٹ کو معطل کرنے سے مجھے ان کے مظالم پر بولنے سے روک دیا جائے گا۔ یہ مضحکہ خیز بات ہے! نہ تو میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے مرعوب ہوں اور نہ ہی ان سے ڈرتا ہوں۔ میرے والد اپنے لوگوں کے لئے کھڑے ہو کر شہید ہوئے تھے۔ یہی وہ چیز ہے جو مجھے متوجہ کرتی ہے۔ میں اس ملک کا شہری ہوں اور میں اپنے خون کے آخری قطرے تک مظالم کے خلاف آزادی اور جمہوریت کی حمایت میں کھڑا ہونے کے لیے اپنا حق استعمال کروں گا۔ آپ (انتظامیہ) نے میرے خلاف جو کچھ بھی کیا ہے، اسے لیں۔ یہ احمقانہ حرکتیں مجھے نہیں روک سکتیں۔" انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ لکھا۔
