پرو کشمیر حکومت اقتدار میں آنے سے ہی ریاستی درجہ کی بحالی ممکن، بی جے پی جنرل سکریٹری
Published : February 24, 2026 at 10:12 PM IST
شوپیان/ شاہد ٹاک: بھارتیہ جنتا پارٹی کے جنرل سیکرٹری انور خان نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ کی بحالی صرف اُس وقت ممکن ہے جب ایک پرو کشمیر حکومت اقتدار میں آئے جو عوامی مفادات کی حقیقی نمائندگی کرے۔
شوپیان میں منعقدہ ایک پارٹی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کا حوالہ دیا، جس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ مناسب وقت پر جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا۔ انور خان نے کہا کہ بی جے پی اپنے وعدوں پر قائم ہے اور عوام کو مایوس نہیں کرے گی۔
انہوں نے موجودہ حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ریاستی درجہ کے معاملے کو عوامی مفاد کے بجائے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر کے عوام کے حقوق، روزگار، ترقی اور دیگر بنیادی مسائل کو سنجیدگی سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔
انور خان نے جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا اور عوام کے ساتھ غداری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بڑے دعوے کیے لیکن عملی طور پر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔
ان باتوں کا اظہار انہوں نے شوپیان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے منعقدہ ایک پارٹی پروگرام کے دوران کیا جس میں بی جے پی کے ضلع صدر شوپیان راجہ وسیم سمیت پارٹی کے دیگر کئی افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پارٹی کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا اور پارٹی کو مضبوط کرنے پر بات چیت کی گئی۔