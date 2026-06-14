ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ریاستی درجہ بحال کرنا جموں و کشمیر کے عوام کا حق، بی جے پی نے وعدہ کیا مگر پورا نہیں کیا: سجاد احمد کچلو

کچلو نے کہاکہ انتظام لیفٹیننٹ گورنر کے کنٹرول میں چل رہا ہے، جس کے باعث عوامی نمائندوں کا کردار محدود ہوکر رہ گیا ہے۔

ریاستی درجہ بحال کرنا جموں و کشمیر کے عوام کا حق، بی جے پی نے وعدہ کیا مگر پورا نہیں کیا: سجاد احمد کچلو
ریاستی درجہ بحال کرنا جموں و کشمیر کے عوام کا حق، بی جے پی نے وعدہ کیا مگر پورا نہیں کیا: سجاد احمد کچلو (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 14, 2026 at 1:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

جموں (محمد اشرف گنائی) راجیہ سبھا رکن سجاد احمد کچلو نے بی جے پی کی جانب سے اقتدار کے 12 سال مکمل ہونے پر منائے جا رہے "بارہ سال بے مثال" جشن پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان بارہ برسوں میں جموں و کشمیر کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے اور ترقی کا عمل متاثر ہوا ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے سجاد کچلو نے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں "بہت کچھ ہوا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا"۔

ریاستی درجہ بحال کرنا جموں و کشمیر کے عوام کا حق، بی جے پی نے وعدہ کیا مگر پورا نہیں کیا: سجاد احمد کچلو (ETV Bharat)

انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اس کا ریاستی درجہ ختم کر کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنا دیا گیا، جس سے عوام کی توقعات کو ٹھیس پہنچی اور ترقیاتی عمل سست پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں اس وقت دوہرا نظامِ اقتدار قائم ہے، جس کے باعث ترقیاتی منصوبے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق جہاں بھی دوہرا نظامِ حکومت ہوتا ہے، وہ غیر جمہوری اور عوامی مفادات کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔

کچلو نے کہا کہ گزشتہ سات سے آٹھ برسوں سے جموں و کشمیر کا انتظام لیفٹیننٹ گورنر کے کنٹرول میں چل رہا ہے، جس کے باعث عوامی نمائندوں کا کردار محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی نے متعدد مرتبہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا، لیکن آج تک اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا، ’’ریاستی درجہ ہماری جمہوری اور آئینی حق ہے۔ بی جے پی نے عوام کو یقین دلایا تھا کہ ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا، مگر ابھی تک اس حوالے سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔

یہ بھی پڑھیں: سرینگر ایئرپورٹ تین ماہ تک ہفتے میں دو دن بند رہے گا، مگر کیوں اور اس سے کون متاثر ہوگا؟

سجاد کچلو نے مزید کہا کہ ریاستی درجہ کی بحالی کے مطالبے کو لے کر ان کی جماعت اور دیگر ہم خیال سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس کے دوران نئی دہلی میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جموں و کشمیر کو جلد از جلد ریاستی درجہ واپس دیا جائے تاکہ خطے میں جمہوری نظام مضبوط ہو اور ترقی و خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو سکے۔

TAGGED:

RESTORATION OF STATEHOOD
JAMMU AND KASHMIR
ریاستی درجہ بحال
سجاد احمد کچلو
SAJAD KITCHLOO

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.