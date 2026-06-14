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ریاستی درجہ بحال کرنا جموں و کشمیر کے عوام کا حق، بی جے پی نے وعدہ کیا مگر پورا نہیں کیا: سجاد احمد کچلو
کچلو نے کہاکہ انتظام لیفٹیننٹ گورنر کے کنٹرول میں چل رہا ہے، جس کے باعث عوامی نمائندوں کا کردار محدود ہوکر رہ گیا ہے۔
Published : June 14, 2026 at 1:43 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) راجیہ سبھا رکن سجاد احمد کچلو نے بی جے پی کی جانب سے اقتدار کے 12 سال مکمل ہونے پر منائے جا رہے "بارہ سال بے مثال" جشن پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان بارہ برسوں میں جموں و کشمیر کو شدید نقصان اٹھانا پڑا ہے اور ترقی کا عمل متاثر ہوا ہے۔ ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے سجاد کچلو نے کہا کہ گزشتہ 12 برسوں میں "بہت کچھ ہوا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا"۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اس کا ریاستی درجہ ختم کر کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بنا دیا گیا، جس سے عوام کی توقعات کو ٹھیس پہنچی اور ترقیاتی عمل سست پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں اس وقت دوہرا نظامِ اقتدار قائم ہے، جس کے باعث ترقیاتی منصوبے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کے مطابق جہاں بھی دوہرا نظامِ حکومت ہوتا ہے، وہ غیر جمہوری اور عوامی مفادات کے خلاف ثابت ہوتا ہے۔
کچلو نے کہا کہ گزشتہ سات سے آٹھ برسوں سے جموں و کشمیر کا انتظام لیفٹیننٹ گورنر کے کنٹرول میں چل رہا ہے، جس کے باعث عوامی نمائندوں کا کردار محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی نے متعدد مرتبہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا، لیکن آج تک اس وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا، ’’ریاستی درجہ ہماری جمہوری اور آئینی حق ہے۔ بی جے پی نے عوام کو یقین دلایا تھا کہ ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا، مگر ابھی تک اس حوالے سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔
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سجاد کچلو نے مزید کہا کہ ریاستی درجہ کی بحالی کے مطالبے کو لے کر ان کی جماعت اور دیگر ہم خیال سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس کے دوران نئی دہلی میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جموں و کشمیر کو جلد از جلد ریاستی درجہ واپس دیا جائے تاکہ خطے میں جمہوری نظام مضبوط ہو اور ترقی و خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو سکے۔