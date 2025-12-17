ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ریاستی درجے کی بحالی ناگزیر، مرکزی حکومت عوامی احساسات و جذبات کا احترام کرے: تنویر صادق

نئی دہلی جموں وکشمیر کے عوام کے جذبات کو طویل مدت تک نظرانداز نہیں کرسکتی۔ اس کے سنگین اور منفی اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔

Restoration of statehood is inevitable, central government should respect public sentiments and emotions: Tanveer Sadiq
تنویر صادق (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 17, 2025 at 9:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر (پرویز الدین): نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور رکن اسمبلی تنویر صادق نے کہا کہ جموں و کشمیر کی تاریخی ریاست کو طویل عرصے تک مرکزی زیر انتظام علاقہ بنائے رکھنا نہ صرف ملک کے آئین بلکہ جمہوری اقدار کے بھی منافی ہے۔انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے جموں وکشمیر کو مکمل ریاستی درجہ بحال کرے اور 5 اگست 2019 کو عوام سے چھینے گئے آئینی حقوق کی بحالی کا عمل فوری طور پر شروع کرے۔ ان باتوں کا اظہار تنویر صادق نے پارٹی ہیڈکوارٹر سرینگر میں میڈیا نمائندوں کے ساتھ ایک بات چیت کے دوران کیا۔

انہوں نے کہا کہ جموں وکشمیر میں پائیدار امن، سیاسی استحکام اور حقیقی معنوں میں تعمیر و ترقی اسی وقت ممکن ہے جب ریاستی درجے کی مکمل بحالی ہو اور منتخب حکومت کو بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرنے کا اختیار حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی معاشی اور اقتصادی حالت بہتر بھی اسی صورت میں ممکن ہے۔

ریاستی درجے کی بحالی کی قرارداد منظور کی گئی

تنویر صادق نے واضح کیا کہ خصوصی پوزیشن اور مکمل ریاستی درجے کی بحالی جموں وکشمیر کے عوام کا سب سے بڑا اور بنیادی مطالبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے انتخابات میں کامیابی کے فوراً بعد اپنے پہلے کابینی اجلاس میں ریاستی درجے کی بحالی کی قرارداد منظور کر کے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے سپرد کیا۔ اس کے علاوہ اسمبلی کے پہلے ہی بزنس کے طور پر جموں و کشمیر خصوصی پوزیشن اور آئینی ضمانتوں کی بحالی کے حق میں دو تہائی اکثریت سے قرارداد منظور کی گئی جسے متعلقہ حکام تک بھی پہنچایا گیا۔

سنگین اور منفی اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ

تنویر صادق نے مزید کہا کہ ایک برس سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود مرکزی حکومت ریاستی درجہ بحال کرنے سے مسلسل گریزاں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نئی دہلی جموں وکشمیر کے عوام کے احساسات، جذبات اور امنگوں کو طویل مدت تک نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اس کے سنگین اور منفی اثرات مرتب ہونے کا اندیشہ ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

نیشنل کانفرنس کے ممبران پارلیمنٹ کی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات، ریاستی حیثیت کی بحالی منتقلی کا معاملہ اٹھایا

ہم جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئینی طور پر ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے، آفتاب احمد خان

مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے، اسے جلد پورا ہونا چاہئے'

ریاست کی بحالی کا وعدہ پورا کیا جائے اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا جائے: عمر عبداللہ

این سی ورکنگ کمیٹی نے کی سات قراردادیں منظور، ریاستی درجے کی فوری بحالی پر دیا زور

TAGGED:

RESTORATION OF KASHMIR STATEHOOD
TANVEER SADIQ ON STATEHOOD
KASHMIR STATEHOOD RESTORATION
RESTORATION OF STATEHOOD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.