ریاستی درجے کی بحالی عوام کے مفاد میں: نشنل کانفرنس
سابق رکن اسمبلی ترال ڈاکٹر غلام نبی بٹ طویل علالت کے بعد پہلی مرتبہ ترال پہنچے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔
Published : December 4, 2025 at 7:09 AM IST
ترال (شبیر بٹ): نیشنل کانفرنس کے سینر لیڈر و سابق رکن اسمبلی ترال ڈاکٹر غلام نبی بٹ طویل علالت کے بعد گذشتہ روز پہلی مرتبہ ترال پہنچے۔ اس موقعے پر ان کے ساتھ موجود پارٹی کارکنان نے اونتی پورہ سے ترال تک ایک ریلی کا اہتمام کیا۔
اس دوران انہوں نے پہلے خانقاہ فیض پناہ ترال میں حاضری دی اور اس کے بعد اپنے مرحوم والد محمد سبحان بٹ کے مقبرے پر فاتحہ خوانی کی اور بعد ازاں اپنی رہایش گاہ پر ورکرز سے بات چیت کی اور انھیں یقین دہانی کرائی کہ ترال کے جملہ مسائل کو لے کر وہ سرگرم رہیں گے اور انھیں حل کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اس موقعے پر پارٹی کارکنان نے نیشنل کانفرنس اور ڈاکٹر غلام نبی بٹ کے حق میں نعرے بازی کی۔
اپنے خطاب میں جنید رشید نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کی صحت یابی پر اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا اور جس طرح ورکروں نے جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا، وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ترال میں نیشنل کانفرنس مضبوط ہے، البتہ جو لوگ پارٹی میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے وہ اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ جب کہ ترال میں عنقریب یوتھ باڈی بھی تشکیل دی جائے گی۔ اس موقعے پر محمد عبداللہ ڈار، محمد اشرف راتھر، انجینئر جی ایم کانٹرو، اور دیگر سینر عہدیدار بھی موجود تھے۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے لیڈر جگجیت سنگھ نے کہا کہ یو ٹی میں (اقتدار میں) رہ کر عوام کے کام نہیں ہو رہے ہیں، اس بات کا نیشنل کانفرنس کی قیادت کو اعتراف ہے، تاہم لیڈر شپ محدود اختیارات میں رہ کر بھی بہت حد تک کام کرے گی اور اگر ریاستی درجہ بحال ہوتا ہے تو پھر تمام وعدے پورے ہوں گے۔
