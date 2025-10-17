ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمرعبداللہ کا کولگام دورہ، جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کے عزم کا اعادہ
جموں وکشمیر کے وزیراعلی عمرعبداللہ نے وقار،شناخت اورترقی کےانتخابی وعدوں کو دہراتے ہوئےکہا کہ خودمختاری قرارداد کے مکمل نفاذ کے لیے پرعزم ہے۔
Published : October 17, 2025 at 5:19 PM IST
کولگام، جموں و کشمیر: (فیاض لولو) جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کولگام کا دورہ کیا اور اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی۔ اس دوران عمر عبداللہ نے نیشنل کانفرنس کے منشور "وقار، شناخت اور ترقی" کیلئے کیے گئے وعدوں کو دہراتے ہوئے کہا کہ پارٹی جموں و کشمیر اسمبلی کی جانب سے سنہ 2000 میں منظور شدہ خودمختاری قرارداد کے مکمل نفاذ کے لیے پر عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی آرٹیکل 370 اور 35A کے ساتھ ساتھ ریاستی درجہ کو 5 اگست 2019 سے پہلے کی حیثیت پر بحال کرنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔
وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ جب ان کی پارٹی کو مکمل اختیار حاصل ہوگا تو کووڈ-19 کے دوران درج تمام ایف آئی آرز کو منسوخ کیا جائے گا، تاکہ عوام دوست پالیسیوں کو فروغ دیا جا سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ اختیارات جو مرکز کی جانب سے ایک سال قبل دیے گئے تھے، وہ تاحال فعال ہیں اور عوامی مفاد میں ان کا استعمال کیا جائے گا۔
عمر عبداللہ نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی پارٹی جموں و کشمیر کی عوام کے حقوق، وقار اور شناخت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ تمام خطوں میں برابر کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔