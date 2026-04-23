منشیات مخالف مہم میں اننت ناگ کی مساجد سے اعلانات، نشہ خوری اور غیر قانونی فصلوں کے خاتمے کی اپیل
مساجد سے کیے گئے اعلانات میں منشیات کے استعمال اور غیر قانونی فصلوں کے سماجی، اخلاقی اور قانونی نقصانات پر روشنی ڈالی گئی۔
Published : April 23, 2026 at 7:00 AM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) منشیات کے ناسور کے خلاف ایک اہم عوامی اقدام کے طور پر ضلع اننت ناگ کی مساجد میں عوام نے پولیس کی جاری مہم کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا، جس کا مقصد منشیات کے استعمال اور غیر قانونی فصلوں کی کاشت کا خاتمہ کرنا ہے۔
اس موقعے پر اجتماعات اور لاؤڈ اسپیکر اعلانات کے ذریعے ائمہ مساجد اور مسجد کمیٹیوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور کسی بھی قسم کی غیر قانونی کاشت، خاص طور پر چرس اور افیون (پوست) جیسی نشہ آور فصلوں کی کاشت یا اس کی نقل و حمل سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔
اعلانات میں منشیات کے استعمال اور غیر قانونی کاشت کے سماجی، اخلاقی اور قانونی نقصانات پر روشنی ڈالی گئی، اور خاندانوں و عوام سے کہا گیا کہ وہ منشیات کے خلاف الرٹ رہیں اور ایسی کسی بھی سرگرمی کی اطلاع متعلقہ حکام کو دیں۔ مذہبی رہنماؤں نے نوجوان نسل کے تحفظ اور معاشرتی ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے اجتماعی ذمہ داری کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
اننت ناگ پولیس نے مذہبی اداروں کے اس مثبت اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہتے ہوئے اسے پولیس اور عوام کے درمیان مضبوط شراکت داری کی ایک بہترین مثال قرار دیا۔ ایسے مشترکہ اقدامات سے توقع کی جا رہی ہے کہ منشیات کے خلاف مہم اور غیر قانونی کاشت کے خاتمے میں نمایاں کامیابی حاصل ہوگی۔
