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عوام کے مسائل کا ازالہ اور سڑک رابطوں کی بہتری اولین ترجیح: ایم ایل اے وحید الرحمٰن پرہ
وحیدالرحمٰن پرہ نے کہاکہ ضلع میں سڑک رابطوں کو مضبوط بنانا اور عوام کے حقیقی مسائل کا ازالہ کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔
Published : September 9, 2026 at 3:28 PM IST
پلوامہ : ضلع پلوامہ کی اہم ترین سرکلر گیلندر روڈ کی مرمت اور میکڈمائزیشن (تارکولی) کا کام بالآخر شروع کر دیا گیا ہے، جس سے مقامی لوگوں اور مسافروں نے بڑی راحت کی سانس لی ہے۔ یہ اہم سڑک گزشتہ کئی عرصے سے شدید خستہ حالی کا شکار تھی، جس کے باعث نہ صرف ضلع ہیڈکوارٹر کا وادی کے دیگر علاقوں سے رابطہ متاثر ہو رہا تھا بلکہ عوام کو بھی روزمرہ کی نقل وحمل میں سخت مشکلات کا سامنا تھا۔
مقامی باشندے مزمل منظور کے مطابق یہ اقدام وقت کی اہم ضرورت تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سڑک کی خستہ حالی کے باعث چند منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوتا تھا، تاہم اب میکڈمائزیشن سے عوام کا طویل عرصے سے زیرِ التوا مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔
اس موقع پر ذرائع ابلاغ (میڈیا) سے گفتگو کرتے ہوئے ایم ایل اے پلوامہ، وحید الرحمٰن پرہ نے کہا کہ ضلع میں سڑک رابطوں کو مضبوط بنانا اور عوام کے حقیقی مسائل کا ازالہ کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مطالبے کو مدنظر رکھتے ہوئے اس اہم سڑک کا کام شروع کروایا گیا ہے۔
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ایم ایل اے نے مزید یقین دہانی کرائی کہ پلوامہ میں ترقیاتی کام جلد ہی زمینی سطح پر نمایاں نظر آئیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ قصبے میں ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے۔