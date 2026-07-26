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ونگام شانگس میں سیلابی خطرے کے خلاف عوام کا احتجاج، انتظامیہ سے فوری حفاظتی اقدامات کا مطالبہ
ونگام شانگس میں سیلابی خطرے کے خلاف عوام کا احتجاج، انتظامیہ سے فوری حفاظتی اقدامات کا مطالبہ
Published : July 26, 2026 at 10:27 AM IST
ونگام شانگس، اننت ناگ (میر اشفاق): وادیٔ کشمیر میں گزشتہ کئی روز سے جاری مسلسل بارشوں کے باعث مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ برقرار ہے۔ اگرچہ گزشتہ روز دوپہر کے بعد موسم میں قدرے بہتری آئی تھی جس سے سیلاب کا خطرہ ٹل گیا تھا۔
تاہم آج صبح سے ایک بار پھر ہلکی اور درمیانی درجے کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگیا، جس کے نتیجے میں جنوبی کشمیر کے کئی علاقوں میں ندی نالوں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ ضلع اننت ناگ کے شانگس علاقے کے ونگام گاؤں میں سیلابی خطرے کے پیش نظر مقامی لوگوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے فوری حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا۔
بہاؤ کے باعث نالہ کا کنارہ دھنس کر سیلابی ریلے کے ساتھ بہہ گیا
اس سلسلے میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ مسلسل بارشوں کے باعث آرپتھ نالے میں پانی کی سطح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس سے گاؤں کو شدید خطرات لاحق ہوگئے ہیں۔ ادھر برنگی نالہ کے روحو مقام پر پانی کے تیز بہاؤ کے باعث نالہ کا کنارہ دھنس گیا، جس کی زد میں آکر نالہ کے قریب واقع ایک چھوٹا رہائشی مکان منہدم ہوگیا اور سیلابی ریلے کے ساتھ بہہ گیا۔
ونگام سمیت آس پاس کی کئی آبادیاں خطرے میں
اس کے علاوہ شانگس کے مختلف علاقوں سے بھی سیلابی پانی بستیوں میں داخل ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق ونگام گاؤں آرپتھ نالہ کے کنارے واقع ہے، اس لیے ہر بار شدید بارش کے دوران یہاں سیلاب کا خطرہ پیدا ہوجاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت سیلابی پانی گورنمنٹ اسکول کے احاطے میں داخل ہوچکا ہے جب کہ ایک بستی بھی سیلاب کی زد میں آچکی ہے، وہیں اس سے ونگام سمیت آس پاس کی کئی آبادیاں خطرے میں ہیں۔
انتظامیہ نے وعدے پر عملدرآمد نہیں کیا
مظاہرین نے بتایا کہ گزشتہ سال سیلاب کے دوران بھی اس علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی۔ کئی رہائشی مکانات کو نقصان ہوا تھا جب کہ زرعی اراضی کا ایک بڑا حصہ بھی بہہ گیا تھا۔ ان کے مطابق اس وقت حکومت نے نالہ کے حساس مقامات پر حفاظتی بند تعمیر کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج تک اس وعدے پر عملدرآمد نہیں کیا گیا۔
عوام کو صرف یقین دہانیاں دی جاتی، اقدام نہیں کیا جاتا
احتجاج کرنے والے لوگوں نے الزام عائد کیا کہ کئی روز سے جاری بارشوں کے باوجود متعدد بار درخواستیں دینے کے بعد بھی نہ متعلقہ سرکاری محکمہ اور نہ ہی مقامی عوامی نمائندے علاقے کا جائزہ لینے پہنچے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو صرف یقین دہانیاں دی جاتی ہیں جب کہ زمینی سطح پر کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا جاتا، جس کا نقصان ہر بار مقامی آبادی کو اٹھانا پڑتا ہے۔
انتظامیہ سے فوری طور پر علاقے کا دورہ کرنے کا مطالبہ
مقامی افراد نے خبردار کیا کہ اگر بارشوں کا سلسلہ مزید جاری رہا تو پورا علاقہ شدید تباہی سے دوچار ہوسکتا ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر علاقے کا دورہ کرکے صورتحال کا جائزہ لیا جائے، آرپتھ نالہ کا رخ عارضی طور پر تبدیل کرنے یا حفاظتی بند تعمیر کرنے سمیت ہنگامی اقدامات کیے جائیں تاکہ انسانی جانوں، رہائشی مکانات اور زرعی اراضی کو ممکنہ نقصان سے بچایا جا سکے۔