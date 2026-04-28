لرگام ترال میں مقامی لوگوں کا جل شکتی محکمہ کے خلاف احتجاج، دھاندلیوں کا الزام
مقامی لوگوں کے مطابق گاؤں کے نام پر کاغذ پر متعدد اسکیمیں چل رہی ہیں لیکن زمینی سطح پر ان کا وجود ہی نہیں ہے۔
Published : April 28, 2026 at 12:45 PM IST
ترال (شبیر بٹ): جموں و کشمیر کے ترال میں لرگام کی مقامی لوگوں نے آج جل شکتی محکمہ کے خلاف خاموش احتجاج کیا اور الزام عاید کیا کہ محکمہ کے چند آفیسران نے علاقے کے لیے مختص لاکھوں روپے کی پائپوں کو غبن کر لیا جب کہ اس بستی میں آج بھی لوگ پینے کے پانی سے محروم ہیں۔
تفصیلات کے مطابق ترال سے تقریباً پانچ کلومیٹر دور لرگام نام کے گاؤں کے لوگوں نے محکمہ جل شکتی محکمہ کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ چراغ تلے اندھیرے کے مصداق مقامی آبادی آج بھی پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہی ہے۔ حالانکہ محکمہ جل شکتی نے گاؤں کے نام پر کاغذ پر متعدد اسکیمیں چلا رکھی ہیں لیکن زمین پر ان کا وجود ہی نہیں ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ آج تک محکمہ جل شکتی نے عوام کے مفادات کے بجائے اپنے مفادات کو عزیز رکھا ہے۔ احتجاجی مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ گاوں کے کئی اسکیموں کے لیے منظور سینکڑوں پائپوں کو محکمہ کے جی ای نے گاڑیوں میں لوڈ کیا، پھر کہاں لے گئے کسی کو معلوم نہیں۔ لوگوں کے مطابق لرگام نام کی اس بستی کے ساتھ انتظامیہ سوتیلی ماں کا سلوک روا رکھی ہے اور یہاں نہ صرف جل شکتی بلکہ دہی ترقی اور دیگر محکمہ جات بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے جل شکتی محکمہ کے اس مبینہ سیکنڈل کے خلاف پہلے ہی کرائم، ویجلینس اور دیگر محکموں کے خلاف اپیل تحریری طور دی ہے اور اب وہ خطے کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
