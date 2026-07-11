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قومی شاہراہ پر بیریکیڈ بند کرنے کے خلاف لیتہ پورہ کی آبادی سراپا احتجاج
مظاہرین نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ وہ فوری کارروائی کریں اور عوامی مفاد میں اس دیرینہ مسئلے کو حل کریں۔
Published : July 11, 2026 at 8:24 PM IST
لیتھ پورہ : لیتھ پورہ کے رہائشیوں نے آج کے روز سری نگر-جموں قومی شاہراہ پر نصب رکاوٹوں کے خلاف پرامن احتجاج کیا۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان رکاوٹوں کے باعث رہائشیوں کو ہائی وے عبور کرنے کے لیے روزانہ اضافی دو سے تین کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، جس سے ان کے روزمرہ کے معمولات متاثر ہوتے ہیں اور انہیں غیر ضروری دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس صورتحال نے خاص طور پر اسکول جانے والے بچوں، بزرگوں، خواتین اور مریضوں کو متاثر کیا ہے، جن کے لیے ہائی وے کو محفوظ طریقے سے عبور کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مظاہرین نے پیدل چلنے والوں کے لیے محفوظ گزرگاہوں کی عدم موجودگی کے باعث سڑک حادثات کے بڑھتے ہوئے خطرے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔
فوری مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے رہائشیوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ یا تو رکاوٹیں ہٹا دیں یا پھر عوام کی حفاظت اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے مناسب بنیادی ڈھانچہ فراہم کریں، جیسے کہ انڈر پاسز، فٹ اوور برجز یا پیدل چلنے والوں کے لیے مخصوص گزرگاہیں۔
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مظاہرین نے متعلقہ حکام سے اپیل کی کہ وہ فوری کارروائی کریں اور عوامی مفاد میں اس دیرینہ مسئلے کو حل کریں۔ واضح رہے کہ امسال سرینگر جموں قومی شاہراہ پر امرناتھ یاترا کو لیکر حفاظتی اقدامات کے ایک حصے کے طور بیریکیڈ بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کی عوامی سطح پر زبردست مخالفت کی جا رہی ہے۔