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کوکرناگ پُورو کلناگ کے مکین چندہ جمع کرکے سڑک تعمیر کرنے پر مجبور
سڑک رابطے کی عدم دستیابی کے باعث مقامی آبادی کے علاوہ مریضوں، بزرگوں، خواتین اور طلبا کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
Published : September 30, 2026 at 10:52 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) اننت ناگ ضلع کے دور افتادہ علاقے پُورو کلناگ کے مکین آج بھی بنیادی سڑک رابطے کی سہولت سے محروم ہیں۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا (پی ایم جی ایس وائی) سمیت مختلف اسکیموں کے تحت دیہی اور دور افتادہ علاقوں کو ہمہ موسمی رابطہ سڑکوں سے جوڑنے کے دعوے کیے جاتے ہیں، تاہم پُورو کلناگ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ عملی طور پر ان کا علاقہ آج سے جدید دور میں تاحال اس بنیادی سہولت سے محروم ہے۔
سڑک رابطے کی عدم دستیابی کے باعث مقامی آبادی کو روزمرہ آمدورفت کے ساتھ ساتھ مریضوں، بزرگوں، خواتین اور طلبہ کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہیں ہنگامی صورتِ حال میں ایمبولینس اور دیگر ضروری خدمات کی رسائی بھی ایک بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق سرکاری سطح پر سڑک کی تعمیر کا خواب پورا نہ ہونے کے بعد علاقے کے غریب مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت چندہ جمع کیا اور اپنے علاقے کو قریبی سڑک سے ملانے کے لیے تقریباً تین کلومیٹر طویل ٹریک تعمیر کیا۔
مقامی لوگوں کے مطابق یہ ٹریک ان کی اپنی کوششوں اور محدود وسائل سے تیار کیا گیا، تاکہ کم از کم بنیادی آمدورفت کا راستہ دستیاب ہو سکے۔انہوں نے کہا کہ علاقہ کے لوگ غریب اور پسماندہ ہیں کئی لوگوں نے مال مویشی فروخت کرکے سڑک کی تعمیر کے لئے چندہ دیا تاہم ٹریک تعمیر ہونے کے بعد سے یہ ٹریک مناسب مرمت، میکڈمائزیشن اور پختہ سڑک میں تبدیلی کا منتظر ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد مرتبہ سیاسی نمائندوں، متعلقہ محکموں اور انتظامیہ سے اس ٹریک کی مرمت اور اسے باقاعدہ سڑک میں تبدیل کرنے کی اپیل کی، لیکن ابھی تک ان کی مانگ پر عملی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔
مقامی لوگوں کے مطابق سڑک کی خستہ حالت اور مناسب رابطے کی عدم موجودگی نے علاقے میں مشکلات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں سڑک رابطے کی کمی کے باعث پیش آنے والے حادثات میں کئی قیمتی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں، جس کے بعد علاقے میں پائیدار اور محفوظ سڑک رابطے کی ضرورت مزید نمایاں ہو گئی ہے۔ مقامی آبادی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پُورو کلناگ کے ٹریک کا فوری طور پر تکنیکی جائزہ لے کر اسے باقاعدہ، پختہ اور ہمہ موسمی رابطہ سڑک میں تبدیل کیا جائے، تاکہ علاقے کے لوگوں کو محفوظ آمدورفت، صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی سہولیات تک بہتر رسائی حاصل ہو سکے۔
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ادھر قانون ساز کونسل کے ممبر (ایم ایل اے) چودھری ظفر علی کھٹانہ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ واقعی میں پورو کلناگ علاقہ کے لوگوں کو سڑک کے حوالہ سے کافی مشکلات درپیش ہیں ،انہوں نے کہا کہ فنڈس کی کمی کے سبب ابھی تک سڑک کی تعمیر ممکن نہیں ہو سکی ،تاہم چودھری نے یقین دہانی کرائی کہ مذکورہ علاقہ میں سڑک کا کام جلد شروع کیا جائے گا ،انہوں نے کہا کہ معاملہ نائب وزیر اعلی کی نوٹس میں لایا گیا ہے فنڈس واگزار ہونے کے فورا بعد سڑک کا تعمیری کام شروع کیا جائے گا۔