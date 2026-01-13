ETV Bharat / jammu-and-kashmir
گجر بستی نارستان کے رہایشوں کا مجوزہ سڑک کی ازسرِ نو ترتیب کا مطالبہ، ڈی سی آفس پلوامہ کے باہر خاموش احتجاج
احتجاجی رہاٸشیوں نے الزام عائد کیا کہ منریگا کے تحت پہلے سے تعمیر شدہ سڑک کا کچھ مخصوص خاندانوں کو ہی فائدہ پہنچا ہے۔
پلوامہ : ترال کے علاقے نارستان کی گجر بستی کے مکینوں نے پردھان منتری گرام سڑک یوجنا (پی ایم جی ایس وأٸی) کے تحت مجوزہ سڑک کی ترتیب میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ پلوامہ کے دفتر کے باہر خاموش احتجاج کیا۔
مظاہرین کا الزام ہے کہ مجوزہ سڑک چند مخصوص خاندانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، جبکہ ان خاندانوں کو چند برس قبل منریگا (منریگا) کے تحت سڑک کی سہولت پہلے ہی فراہم کی جا چکی ہے۔
تفصیلات کے مطابق نارستان سے متینارڈ تک تقریباً 6.18 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک سڑک کی تجویز دی گئی ہے، تاہم گجر بستی نارستان میں رہائش پذیر اکثریتی آبادی نے اس منصوبے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ منصوبہ پورے علاقے کے بجائے صرف چند خاندانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ جدید دور میں جب ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، ان کا علاقہ اب بھی بنیادی سڑک رابطے سے محروم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ طبی ایمرجنسی کی صورت میں مریضوں کو کندھوں پر اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے، جس کے باعث اکثر مریضوں کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے۔
احتجاج کرنے والے رہاٸشیوں نے مزید الزام لگایا کہ منریگا کے تحت پہلے سے تعمیر شدہ سڑک انہی خاندانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے جنہیں اب پی ایم جی ایس وأٸی کے تحت بھی فائدہ دیا جا رہا ہے، جبکہ اصل مستحق آبادی اب بھی سڑک کی سہولت سے محروم ہے۔
مظاہرین نے ضلع مجسٹریٹ پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم کو ایک تحریری درخواست بھی پیش کی، جس پر ضلع مجسٹریٹ نے یقین دہانی کرائی کہ معاملے کا جائزہ لیا جائے گا اور پورے علاقے کو سڑک رابطہ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اور ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں گے۔