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ترال بسمنی کے لوگ بجلی محکمے سے نالاں، مسائل کی جلد یکسوئی کا مطالبہ
بجلی صارفین میں کئی افراد کی بلز واجب الادا ہیں لیکن بجلی محکمے نے پورے گاؤں کی لائن ہی کاٹ دی ہے۔
Published : August 17, 2026 at 9:32 AM IST
ترال، جمواں وکشمیر (شبیر بھٹ): جنوبی کشمیر کے ترال علاقے میں اگرچہ کئی علاقوں میں اسمارٹ میٹر لگائے گئے ہیں اور یہ کام اب بھی جاری ہے۔ تاہم کئی ایسے علاقے ہیں جہاں اب تک میٹرنگ نہیں کی گئی ہے۔ وہاں بجلی فیس میں متواتر اضافے سے لوگ پریشان ہیں۔
اس سلسلے میں بسمنی بٹ نور ترال کے لوگوں نے علاقے میں بجلی بلوں میں بے تحاشا اضافہ کو لے کر احتجاج کیا اور کہا کہ محکمۂ بجلی نے غریب عوام کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ علاقے میں کئی صارفین کے بلز واجب الادا ہیں۔ تاہم بجلی محکمے نے پوری بستی کو اندھیرے میں دھکیل دیا ہے۔
مقامی آبادی نے گھروں سے باہر نکل کر احتجاجی مظاہرہ کیا
مقامی لوگوں نے بجلی فیس معاف کرنے اور علاقے میں میٹر نصب کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق محکمۂ بجلی کی جانب سے علاقے میں بجلی فیس میں بے تحاشہ اضافہ کیا گیا ہے اور ہر ایک گھر سے ماہانہ اضافی بجلی فیس طلب کی جاتی ہے جو کہ غریب صارفین کے لیے مصیبت سے کم نہیں ہے۔ اسی بات کو لے کر مقامی لوگوں نے گھروں سے باہر نکل کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔
غریب صارفین کے ساتھ کیا جا رہا ہے ظلم
ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے تنگ آمد بہ جنگ آمد کے مصداق احتجاج کیا اور اپیل کی کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے کیونکہ غریب صارفین کے ساتھ بہت ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ اتنی فیس نہیں بھر سکتے۔ انہوں نے مانگ کی کہ علاقۂ ترال کے دیگر دیہی علاقوں میں میٹر نصب کیے گئے ہیں مگر اس علاقے میں میٹر نصب کیوں نہیں کیے گئے۔ اگر یہاں بجلی میٹرس نصب کیے جاتے تو ہر صارف اپنی مرضی کے مطابق بجلی بھی استعمال کرے گا اور فیس بھی اسی حساب سے ادا کرے گا۔
محکمے نے پورے گاؤں کی لائن ہی کاٹ دی
محمد اقبال ایک مقامی شخص نے کہا کہ بجلی صارفین میں کئی افراد کی بلز واجب الادا ہیں لیکن بجلی محکمے نے پورے گاؤں کی لائن ہی کاٹ دی ہے۔ اگر محکمہ دعویٰ کرتا ہے کہ بجلی بچت کے لیے اسمارٹ میٹرس نصب کیے جا رہے ہیں تو پھر ہمارے گاؤں کے ساتھ سوتیلا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔