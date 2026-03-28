گاندربل میں رسوئی گیس کی عدم دستیابی کے خلاف عوام سراپا احتجاج، اسسٹنٹ ڈائریکٹر امور صارفین نے سپلائی بہم پہنچانے کی کرائی یقین دہانی
صارفین کا کہنا تھا کہ معمول کے مطابق صبح پانچ بجے سے گیس حاصل کرنے کے لئے اپنے خالی سلنڈروں کے ساتھ قطار میں کھڑےہوگئے
Published : March 28, 2026 at 6:41 PM IST
گاندربل: (فردوس احمد تانترے) وسطی ضلع گاندربل کے ٹاون سے منسلک رسوئی گیس صارفین نے آج قمریہ چوک کے سومو اسٹینڈ میں آئی او سی گیس ایجنسی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرکے مذکورہ گیس کمپنی کی شکایات درج کرائی۔ صارفین کا کہنا تھا کہ وہ معمول کے مطابق سنیچر کو صبح پانچ بجے سے گیس حاصل کرنے کے لئے اپنے خالی سلنڈروں کے ساتھ قطار میں کھڑے ہوگئے جبکہ دن کے گیارہ بجے تک نہ تو گیس کمپنی کا کوئی اہلکار نظر آیا اور نہ ہی محکمہ امور صارفین کی طرف سے کوئی مثبت جواب دیا جارہا ہے۔
کئی صارفین نے یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے آن لائن گیس بُک کیا جس کے جواب میں گیس تو نہیں ملی مگر ان کے بینک کھاتے میں سبسڈی کے روپے آئے اور ایس ایم ایس میں بتایا گیا کہ آپکا گیس کامیابی کے ساتھ آپکو ڈلیور کیا جاچکا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی سنجیدہ معاملہ ہے کہ صارفین کو گیس نہیں مل رہی لیکن کامیاب ڈلیوری کا میسج اور سبسڈی کے روپے مل رہے ہیں جبکہ گیس کی اصل ڈلیوری کہیں اور ہی کی جارہی ہے۔
اس حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ امورِ صارفین نے یقین دلایا کہ گیس کی کوئی کمی نہیں ہے اور صارفین کو سپلائی مہیا کرائی جارہی ہے۔ انہوں آج کے صارفین کو مایوس کئے جانے کے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے آئی او سی کمپنی کے ذمہ داران کو مطلع کیا اور ساتھ ہی میں عوامی الزامات کی تحقیقات کرکے غلطی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لانے کا یقین بھی دلایا۔