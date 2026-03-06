ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سڑک کی تعمیر کے دوران رہائشی مکانات کو نقصان، 11کنبے بے گھر
سرحدی ضلع راجوری میں سڑک کی تعمیر و کھدائی کے دوران مکانوں میں دراڑیں پڑنے کا معاملہ پیش آیا ہے۔
Published : March 6, 2026 at 1:24 PM IST
راجوری (جہانگیر خان) : سرحدی ضلع راجوری کے ایک دور افتادہ علاقے میں کئی رہائشی مکانوں میں دراڑیں پڑ گئیں ہیں جس کی وجہ سے درجن کے قریب کنبے بے گھر ہو گئے ہیں۔ متاثرین نے سڑک کی کشادگی کے دوران مشینوں کے استعمال کو مورد الزام ٹھہرایا۔
لوگوں نے بتایا کہ ضلع سب ڈویزن تھنہ منڈی کے نیلی پنچایت میں پی ایم جی ایس وائی (PMGSY)کے تحت ایک سڑک پر کام کے دوران نیلی گاؤں کے 11 کنبے بری طرح سے متاثر ہو گےہیں۔
لوگوں نے بتایا کہ جوں ہی اس علاقے میں مشین سے سڑک کی کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو اس دوران اس علاقے میں زمین دھسنے لگی اور کئی جگہوں پر دراڑیں پڑ گئیں۔ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پہاڑی علاقے کی زمین میں دراڑیں پڑنے سے قریبی کئی مکان متاثر ہوئے اور اور رہائیشی مکانوں کے در و دیواروں میں بھی اس قدر دراڑیں پڑ گئیں کہ اب وہ قبل رہائش ہی نہیں رہے۔ اور ان میں رہائش پذیر گیارہ کنبے چھت سے محروم ہو گئے ہیں۔
متاثرین نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "کئی لوگوں کے گھر پوری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو چکے ہیں اور اب ان میں زندگی گزارنا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہوگا۔"
یہ سڑک تھنہ منڈی سے نیلی بھٹیلی کی طرف تعمیر کی جا رہی تھی اور کچھ عرصہ قبل ہی کھدائی کا کام شروع ہوا اور لوگوں کے مطابق کھدائی کا کام جوں ہی نیلی علاقے کے قریب پہنچا تو تو یہاں زمین کھسکنے کا معاملہ سامنے آیا۔
چھت سے محروم ہوئے متاثرین نے انتظامیہ سے فوری امداد اور مستقل بازآبادکاری کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑک کی تعمیر و کشادگی کا کام فوری طور پر روکنے کی بھی اپیل کی ہے۔مقامی باشندوں نے متاثرین کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرنے اور انہیں معاوضہ دئے جانے کی اپیل کی ہے۔
متاثرین کا کہنا ہے کہ بعض کنبے ایسے بھی ہیں جن کے پاس محض اتنی ہی اراضی تھی جس پر مکان بنا ہوا تھا جو اب تباہ ہو چکا ہے۔
