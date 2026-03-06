ETV Bharat / jammu-and-kashmir

سڑک کی تعمیر کے دوران رہائشی مکانات کو نقصان، 11کنبے بے گھر

سرحدی ضلع راجوری میں سڑک کی تعمیر و کھدائی کے دوران مکانوں میں دراڑیں پڑنے کا معاملہ پیش آیا ہے۔

ا
راجوری میں سڑک کی تعمیر کے دوران رہائشی مکانات کو نقصان (ای ٹی وی بھارت)
author img

By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : March 6, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

راجوری (جہانگیر خان) : سرحدی ضلع راجوری کے ایک دور افتادہ علاقے میں کئی رہائشی مکانوں میں دراڑیں پڑ گئیں ہیں جس کی وجہ سے درجن کے قریب کنبے بے گھر ہو گئے ہیں۔ متاثرین نے سڑک کی کشادگی کے دوران مشینوں کے استعمال کو مورد الزام ٹھہرایا۔

لوگوں نے بتایا کہ ضلع سب ڈویزن تھنہ منڈی کے نیلی پنچایت میں پی ایم جی ایس وائی (PMGSY)کے تحت ایک سڑک پر کام کے دوران نیلی گاؤں کے 11 کنبے بری طرح سے متاثر ہو گےہیں۔

راجوری میں سڑک کی تعمیر کے دوران رہائشی مکانات کو نقصان (ای ٹی وی بھارت)

لوگوں نے بتایا کہ جوں ہی اس علاقے میں مشین سے سڑک کی کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو اس دوران اس علاقے میں زمین دھسنے لگی اور کئی جگہوں پر دراڑیں پڑ گئیں۔ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پہاڑی علاقے کی زمین میں دراڑیں پڑنے سے قریبی کئی مکان متاثر ہوئے اور اور رہائیشی مکانوں کے در و دیواروں میں بھی اس قدر دراڑیں پڑ گئیں کہ اب وہ قبل رہائش ہی نہیں رہے۔ اور ان میں رہائش پذیر گیارہ کنبے چھت سے محروم ہو گئے ہیں۔

متاثرین نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "کئی لوگوں کے گھر پوری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کر تباہ ہو چکے ہیں اور اب ان میں زندگی گزارنا موت کو گلے لگانے کے مترادف ہوگا۔"

یہ سڑک تھنہ منڈی سے نیلی بھٹیلی کی طرف تعمیر کی جا رہی تھی اور کچھ عرصہ قبل ہی کھدائی کا کام شروع ہوا اور لوگوں کے مطابق کھدائی کا کام جوں ہی نیلی علاقے کے قریب پہنچا تو تو یہاں زمین کھسکنے کا معاملہ سامنے آیا۔

چھت سے محروم ہوئے متاثرین نے انتظامیہ سے فوری امداد اور مستقل بازآبادکاری کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑک کی تعمیر و کشادگی کا کام فوری طور پر روکنے کی بھی اپیل کی ہے۔مقامی باشندوں نے متاثرین کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرنے اور انہیں معاوضہ دئے جانے کی اپیل کی ہے۔

متاثرین کا کہنا ہے کہ بعض کنبے ایسے بھی ہیں جن کے پاس محض اتنی ہی اراضی تھی جس پر مکان بنا ہوا تھا جو اب تباہ ہو چکا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

  1. اننت ناگ: چک اشرداس گاؤں میں پہلی بار سڑک بننے پر لوگوں میں خوشی کی لہر
  2. ہماچل لینڈ سلائیڈنگ: ایک ہلاک، 5 کشمیریوں سمیت 6 افراد ملبے کے نیچےدب گئے، 3 اسپتال میں داخل، امدادی کارروائیاں جاری
  3. جموں و کشمیر میں بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ سے بھاری تباہی، ریاسی اور رامبن میں کم از کم 11 افراد ہلاک

TAGGED:

HOUSES DAMAGED ROAD CONSTRUCTION
RAJOURI RESIDENTIAL HOUSES DAMAGED
سڑک کی تعمیر سے مکان کو نقصان
RAJOURI 11 FAMILIES HOMELESS
RAJOURI HOUSE DAMAGED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.