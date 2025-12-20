ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہشت گردی کیس میں پلوامہ کے شہری کو ساڑھے چار سال کی سزا
دہشت گردی سے متعلق دو الگ الگ مقدمات میں دو عدالتوں نے اہم فیصلے سنائے۔
Published : December 20, 2025 at 5:34 PM IST
سرینگر/ دہلی : سرینگر کی ایک خصوصی عدالت نے جنوبگی کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایک شہری کو ’دہشت گردوں کو لاجسٹک سپورٹ‘ فرہم کرنے والے ایک شہری کو ساڑھے چار سال قید اور دس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ عدالت نے یہ سزا ملزم کے اعتراف جرم کے بعد سنائی۔
پولیس کے مطابق یہ کیس یکم دسمبر 2020 کو غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعات 16، 18، 19 اور 20، تعزیرات ہند کی دفعہ 307 اور آرمز ایکٹ کی دفعات 7/27 کے تحت درج کیا گیا تھا۔ سزا پانے والے شہری کی شناخت ضمیر صادق لون ولد محمد صادق لون، ساکنہ ٹکن بٹ پورہ کے طور پر ہوئی ہے، جسے یکم نومبر 2021 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کیس میں ملوث تین دیگر دہشت گردوں کو اس سے قبل سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں ہلاک کیا جا چکا ہے۔
یہ مقدمہ 27 اپریل 2022 کو این آئی اے کورٹ میں پیش کیا گیا، جبکہ یکم جون 2022 کو الزامات عائد کیے گئے۔ سماعت مکمل ہونے کے بعد عدالت نے ضمیر صادق لون کو مجرم قرار دیتے ہوئے چار سال اور چار ماہ قید اور 10 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
اسی طرح کے ایک اور کیس میں دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کے ایک معاملے میں دو کشمیری افراد، ظہور احمد پیر اور نذیر احمد پیر کو مجرم قرار دیا گیا۔ عدالت کے مطابق دونوں نے 2016 میں وادی میں داخل ہونے والے پاکستانی شدت پسند بہادر علی کی مدد کی تھی۔ دونوں نے اسے کھانا پینا اور چھپنے کے لیے محفوظ پناہ فراہم کر کے دہشت گرد سرگرمیوں میں تعاون کیا۔
این آئی اے کے مطابق یہ سرگرمیاں لشکر طیبہ نامی ممنوع تنظیم کے نیٹ ورک کا ایک حصہ تھیں، جن کا مقصد یہاں دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینا تھا۔ کورٹ نے سزا کے تعین پر 8 جنوری کو مزید سماعت کرے گی۔
