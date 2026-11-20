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جموں کشمیر میں ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی 72 گھنٹے کی ہڑتال، اعزازیہ بڑھانے اور زچگی چھٹیوں کا مطالبہ
جی ایم سیز کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی ہڑتال کے باعث او پی ڈی خدمات متاثر ہونے لگی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 20, 2026 at 8:46 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کے تمام سرکاری میڈیکل کالجوں (جی ایم سیز) میں ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن (آر ڈی اے) نے حکومت کی جانب سے ماہانہ اعزازیہ کی ادائیگی میں فرق کے خلاف 72 گھنٹے کی ہڑتال شروع کر دی ہے۔
ہڑتال کے دوران ڈاکٹروں نے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے تمام سرکاری میڈیکل کالجوں میں غیر ہنگامی طبی خدمات کو بند کر دیا ہے، جس کے اثرات اب مریضوں کے علاج پر بھی مرتب ہونے لگے ہیں۔
جموں و کشمیر کے تمام میڈیکل کالجوں میں پوسٹ گریجویٹ اور دیگر ریزیڈنٹ ڈاکٹرز اس ہڑتال میں شامل ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت تمام سرکاری میڈیکل کالجوں کے لیے اعزازیہ کی یکساں پالیسی نافذ کرے۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے "آر ڈی اے" جی ایم سی، جموں کے صدر ڈاکٹر ترون شرما نے کہا کہ ڈاکٹروں نے فی الحال 72 گھنٹے کی ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور اگر حکومت نے ان کے مطالبات پر مثبت ردعمل ظاہر نہیں کیا تو ہڑتال میں توسیع کی جائے گی۔
ڈاکٹر شرما کے مطابق: "اس وقت سرکاری میڈیکل کالجوں میں ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کو ماہانہ 64 ہزار روپے اعزازیہ دیا جا رہا ہے، جبکہ شیرِ کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز (سکمز) سرینگر کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کو اس سے 40 فیصد زیادہ رقم مل رہی ہے۔ سکمز اب خودمختار ادارہ نہیں رہا بلکہ جموں و کشمیر حکومت کے محکمہ صحت و طبی تعلیم کے تحت آتا ہے، اس لیے اعزازیہ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔"
انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیشنل میڈیکل کمیشن (این ایم سی) کی جانب سے بھی اعزازیہ کی ادائیگی کے حوالے سے ہدایات موجود ہیں، جن میں واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی ریاست یا مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کو یکساں اعزازیہ دیا جانا چاہیے۔
آر ڈی اے، جی ایم سی کے کے مطابق: ’’ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت ہمیں بھی اتنا ہی اعزازیہ دے جتنا سکمز کے ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کو دیا جا رہا ہے۔‘‘ اس کے علاوہ ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی ایسوسی ایشن خواتین ڈاکٹروں کے لیے زچگی سے متعلق سہولیات، خصوصاً زچگی کی چھٹیوں کا بھی مطالبہ کر رہی ہے۔
ڈاکٹر ترون شرما نے کہا، ’’ہم زچگی کی سہولیات کے معاملے پر دو مرتبہ عدالت سے مقدمہ جیت چکے ہیں، لیکن حکومت عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہی ہے۔‘‘ انہوں نے بتایا کہ آر ڈی اے کے ایک وفد نے جمعرات کو محکمہ صحت و طبی تعلیم کے ایڈیشنل سیکریٹری سے ملاقات بھی کی، تاہم ان کی جانب سے کوئی حوصلہ افزا ردعمل نہیں ملا۔
ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی ہڑتال کے باعث گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں او پی ڈی خدمات سمیت مختلف وارڈز میں طبی نگہداشت بھی متاثر ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس دوران کام کا زیادہ تر بوجھ انٹرن ڈاکٹروں اور مستقل ڈاکٹروں پر پڑ رہا ہے۔ ہڑتال جاری رہنے کی صورت میں طبی خدمات مزید متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔
ادھر، ای ٹی وی بھارت نے وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو اور محکمہ صحت و طبی تعلیم کے کمشنر سیکریٹری سوگت بسواس سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم دونوں نے فون کالز کا جواب نہیں دیا۔
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