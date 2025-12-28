ETV Bharat / jammu-and-kashmir
"وہ وادی میں بدامنی چاہتے ہیں..." فاروق عبداللہ نے کشمیری رہنماؤں کی نظربندی پر کی تنقید
کچھ لوگ کشمیر میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ لیڈر جموں وکشمیر میں پیش رفت سے خوش نہیں ہیں۔
Published : December 28, 2025 at 8:49 PM IST
سری نگر/پہلگام، جموں وکشمیر (میر فرحت): نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی اور دیگر قائدین کی نظربندی کا دفاع کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کچھ لوگ کشمیر میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں جسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ یہ لیڈر جموں و کشمیر میں پیش رفت سے خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں پرامن انتخابات اور بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی امید بھی ظاہر کی۔
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اتوار کو اپنی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی اور دیگر قائدین کی نظربندی کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کشمیر میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں جس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
جموں و کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن
جنوبی کشمیر کے پہلگام میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ کچھ لیڈر شاید اس حقیقت سے ناخوش ہیں کہ جموں و کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان لیڈروں سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے ہم جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔
انہیں ریاست کی ترقی پسند نہیں
انہوں نے کہا کہ شاید انہیں ریاست کی ترقی پسند نہیں ہے۔ وہ بدامنی چاہتے ہیں جس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ طلباء کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پر رہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا۔
فاروق عبداللہ کا بنگلہ دیش کے معاملے پر ردعمل
بنگلہ دیش کی صورتحال کے حوالے سے سابق وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ پڑوسی ملک میں پرامن انتخابات ہوں گے تاکہ نئی حکومت بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ نئی حکومت بھارت کے ساتھ دوستی کا راستہ اختیار کرے گی۔
سیاسی رہنماؤں کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی
واضح رہے کہ جموں و کشمیر انتظامیہ نے آج سرینگر میں ریزرویشن مخالف مظاہروں کو ناکام بناتے ہوئے سیاسی رہنماؤں کو گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی ہے۔ حکمراں جماعت، نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ نے کہا کہ سرینگر میں آج طے شدہ احتجاج سے قبل بڈگام میں ان کی رہائش گاہ کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔
ریزرویشن سمیت دیگر مسائل پر عمر حکومت کو گھیرنے کی کوشش
روح اللہ نے ریزرویشن پالیسی کو معقول بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے سرینگر کے پولو ویو پر واقع شیر کشمیر پارک میں ایک احتجاج اور دھرنا کا اعلان کیا تھا۔ وہ ریزرویشن سمیت دیگر مسائل پر عمر حکومت کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روح اللہ نے 'ہاؤس اریسٹ' کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ "نہ تو لوگوں کو میرے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے اور نہ ہی اندر سے کسی کو باہر جانے کی اجازت ہے۔"