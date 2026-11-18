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لشکرِ طیبہ کمانڈر لطیف بٹ کی ہلاکت پر مسجد کے عین قریب سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے میر اشفاق کی رپورٹ
سکیورٹی فورسز نے لشکر طیبہ کے کمانڈر لطیف بھٹ کی تلاش میں کولگام کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔
Published : November 18, 2026 at 5:39 PM IST
کولگام:(میر اشفاق) ضلع کولگام کے زنگلپورہ علاقے میں بدھ کے روز سکیورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کے درمیان مسلح تصادم شروع ہوا، جس میں لشکر طیبہ سے وابستہ کمانڈر لطیف بھٹ کو ہلاک کیا گیا ۔ مذکورہ تصادم کو کولگام میں گزشتہ کئی روز سے جاری وسیع پیمانے پر انسدادِ دہشت گردی کارروائیوں کے دوران سکیورٹی فورسز کی ایک اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق سکیورٹی فورسز کو زنگلپورہ کے علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق مصدقہ اطلاع موصول ہوئی تھی، جس کے بعد سی آر پی ایف، جموں و کشمیر پولیس اور فوج کی مشترکہ ٹیم نے علاقے کا محاصرہ کرکے تلاشی کارروائی شروع کی۔ اس دوران لشکر طیبہ (ایل ای ٹی) کے کمانڈر لطیف بھٹ نے زنگل پورہ میں ایک مسجد کے اندر داخل ہو کر پناہ لی ،سکیورٹی فورسز نے مسجد کو گھیرے میں لے لیا جس دوران طرفین کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا۔ بعد میں گولیوں کا تبادلہ تھم گیا جس دوران سکیورٹی فورسز نے لطیف بھٹ کو ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی ۔ ویڈیو کال کے ذریعے بھی لطیف بھٹ کو سرینڈر کرنے کے لئے آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی تاہم انہوں نے سرینڈر کی پیشکش ٹھکرادی اور مسجد سے باہر آکر فرار ہونے کی کوشش کی جس دوران لطیف بھٹ کو ہلاک کیا گیا ۔
قابل ذکر ہے کہ 16 نومبر کو کولگام کے لارو علاقے میں سکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک مسلح تصادم کے دوران لطیف بھٹ کے قریبی ساتھی اور مبینہ اوور گراؤنڈ ورکر جس نے بعد میں ملیٹنٹ صف میں شمولیت اختیار کی تھی، عمر نثار کو ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کارروائی کے بعد سکیورٹی فورسز نے لشکر طیبہ کے کمانڈر لطیف بھٹ کی تلاش میں کولگام کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔
واضع رہے کہ 11 نومبر کو کولگام کے آکھرن نوپورہ علاقے میں سی آر پی ایف کی ایک پارٹی پر عسکریت پسندوں نے فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں تین اہلکار زخمی ہوگئے تھے۔ اس حملے کے بعد پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں نے حملے میں ملوث افراد کی تلاش کے لیے ضلع کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کا سلسلہ تیز کردیا تھا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ حملے کی تحقیقات کے دوران تکنیکی شواہد اور سی سی ٹی وی فوٹیج کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا، جس میں مبینہ طور پر لشکر طیبہ کے کمانڈر لطیف بھٹ اور اس کے قریبی ساتھی عمر نثار کو سی آر پی ایف پر حملے کے روز ایک ساتھ نقل و حرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں کو اس سے قبل بھی کولگام کے مختلف علاقوں میں ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔
بعد ازاں 16 نومبر کو لارو علاقے میں ہونے والے تصادم کے دوران عمر نثار کو ہلاک کردیا گیا، تاہم لطیف بھٹ سکیورٹی فورسز کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کی تلاش میں کولگام کے متعدد علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کارروائیاں جاری رکھی گئیں۔
ذرائع کے مطابق 17 اور 18 نومبر کی درمیانی شب سکیورٹی فورسز کو لطیف بھٹ کی موجودگی سے متعلق ایک اور مصدقہ اطلاع موصول ہوئی، جس کے بعد اسے کولگام کے زنگلپورہ علاقے میں گھیرے میں لے لیا گیا۔ محاصرے کے دوران مبینہ طور پر اس نے فائرنگ کرکے فرار ہونے کی کوشش کی اور مسجد میں گھس گیا،سرینڈر کی پیشکش ٹھکرانے کے بعد اسے ہلاک کیا گیا۔
اس طرح 11 نومبر کو آکھرن نوپورہ میں سی آر پی ایف پارٹی پر حملے کے بعد شروع کی گئی کارروائیوں میں تقریباً ایک ہفتے کے اندر حملے سے مبینہ طور پر منسلک دونوں عمر نثار اور لطیف بھٹ ہلاک کئے جا چکے ہیں۔