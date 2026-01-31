ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بار بار تعطل کا شکار سنگھ پورہ وائلو پروجیکٹ پر پیش رفت شروع، عوامی توقعات میں اضافہ
ڈی ڈی سی ممبر ویری ناگ پیر شہباز کے مطابق ٹینڈرنگ کا عمل جاری ہے، دو تین ماہ میں کام شروع ہونے کی توقع ہے۔
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں و کشمیر کے اننت ناگ میں سنگھ پورہ وائلو ٹنل منصوبے سے متعلق عوام میں ایک بار پھر توقعات پیدا ہو گئی ہیں، کیونکہ بار بار تعطل کا شکار رہنے کے بعد اس اہم منصوبے پر دوبارہ پیش رفت شروع ہونے کے اشارے ملے ہیں۔ یہ ٹنل وادی چناب اور کشمیر کے درمیان ہر موسم میں قابلِ آمد و رفت ایک قلیل فاصلے کا رابطہ فراہم کرے گی اور اسے سرینگر جموں قومی شاہراہ کے متبادل ایک اہم راستے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جو برفباری اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اکثر بند رہتی ہے۔
واضح رہے کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ نے سنہ 2023 میں وائلو سنگھ پورہ ٹنل کے لیے ٹینڈر طلب کیے تھے، تاہم یہ عمل سنہ 2024 میں اس وقت منسوخ کر دیا گیا جب وزارتِ داخلہ نے سب سے کم بولی دینے والے کو کلیئرنس دینے سے انکار کیا۔ ٹرانس ریل لائٹنگ اور آذربائیجان کی کمپنی، ایوراسکون، (EVRASCON) کو مشترکہ طور پر منصوبہ مکمل کرنا تھا، مگر دونوں کمپنیوں کے درمیان بینک گارنٹی کے معاملے پر اختلافات سامنے آ گئے۔ اس دھچکے کے باوجود NHIDCL نے منصوبے کے لیے دوبارہ ٹینڈر جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔
بعد ازاں یہ قیاس آرائیاں بھی ہوئیں کہ پبلک انویسٹمنٹ بورڈ (PIB) نے لاگت اور تکنیکی خدشات کی بنیاد پر منصوبے کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد سیاسی اور عوامی سطح پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاہم NHIDCL حکام کا کہنا تھا کہ انہیں اس طرح کے کسی باضابطہ مسترد ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
اکتوبر 2025 میں اس منصوبے سے متعلق نئی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب اسمبلی سیشن کے دوران ایم ایل اے پیارے لال شرما نے اس بارے میں سوال اٹھایا۔ جواب میں نائب وزیرِ اعلیٰ سریندر چودھری نے بتایا کہ ٹنل منصوبے کی دوبارہ منظوری کے لیے اقدامات جاری ہیں، جس سے منصوبے سے متعلق خدشات میں کمی آئی ہے۔
تقریباً 10.3 کلو میٹر طویل یہ ٹنل اگرچہ سنہ 2017 میں منظور اور 2021 میں باضابطہ طور پر تصدیق شدہ منصوبہ ہے، اور زمین کے حصول کا عمل بھی بڑی حد تک مکمل ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ مسلسل تاخیر کا شکار رہا۔ حکام کے مطابق وائلو سے اہلن تک ٹنل کو جوڑنے والی رابطہ سڑک کے لیے زمین کا حصول مکمل کیا جا چکا ہے، جس کے لیے 78 کروڑ روپے منظور ہوئے تھے، اور متاثرہ دیہاتیوں کو زیادہ تر معاوضہ بھی ادا کیا جا چکا ہے۔
سیاسی رہنما اور ڈی ڈی سی ممبر ویری ناگ پیر شہباز نے کہا کہ ٹینڈرنگ کا عمل جاری ہے اور آئندہ دو سے تین ماہ میں کام شروع ہونے کی توقع ہے۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک سڑک منصوبہ نہیں بلکہ خطے کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے لائف لائن ثابت ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرنگ کی تکمیل سے موسمِ سرما میں مشکلات کم ہوں گی اور سیاحت و تجارت کو نمایاں فروغ مل سکتا ہے۔ انہوں نے منصوبے پر جلد از جلد عملی کام شروع کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔
