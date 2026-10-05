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گالندر - پلوامہ سڑک کی میکڈمائزیشن سے لوگوں میں خوشی
حکام نے بتایا کہ اس منصوبے پر قریب ساڑھے نو کروڑ روپے کی لاگت کا تخمینہ ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 5, 2026 at 3:44 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں گالندر - پلوامہ جیسی اہم رابطہ سڑک کی میکڈمائزیشن اور کشادگی کا کام شروع کیے جانے سے لوگوں خاص کر اس سڑک پر سفر کرنے والے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ سڑک کافی عرصے سے خستہ حال تھی، جس کے باعث اس سڑک سے گزرنے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔
مقامی لوگوں کے مطابق سڑک کی خراب حالت کے باعث نہ صرف آمدورفت متاثر ہو رہی تھی بلکہ روزمرہ سفر کرنے والے مسافروں اور گاڑی مالکان کو بھی گوناں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ اور سڑک کی مرمت و کشاگی کی مسلسل گزارشات اور درپیش مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے اس اہم سڑک کی مرمت اور بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔
اس سلسلے میں ایکزیکٹیو انجینئر آر اینڈ بی پلوامہ نے بتایا کہ سڑک کی مرمت اور بحالی کا کام اس وقت جاری ہے اور اسے رواں ماہ میں ہی مکمل کرنے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ "اس منصوبے کے تحت سرکیولر روڈ پر اب تک تقریباً چار کلومیٹر سڑک پر تارکول بچھانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے، جبکہ سڑک کے دیگر حصوں پر بھی کام تیزی سے جاری ہے۔"
ایکزیکٹیو انجینئر کے مطابق باقی ماندہ کام کو بھی رواں ماہ کے اندر مکمل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں اور سڑک پر آمدورفت کو مزید آسان بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس منصوبے کی مجموعی لاگت تقریباً 9 کروڑ 43 لاکھ روپے ہے، جبکہ منصوبے کے تحت تقریباً 12 کلومیٹر سڑک کی مرمت، بحالی اور بہتری کا کام انجام دیا جانا ہے۔
ادھر، مقامی باشندوں نے سڑک کی مرمت کا کام شروع کیے جانے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ منصوبے کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے گا، جس سے علاقے کے لوگوں کو درپیش سفری مشکلات میں نمایاں کمی آئے گی اور آمدورفت مزید بہتر ہوگی۔
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