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معروف اداکارہ حنا خان نے اوڑی میں آرمی گڈ ول اسکول بونیار کے دورے کے دوران نوجوان بچوں سے ملاقات کی
جنا خان نے کہا کہ ان بچوں میں کافی زیادہ جوش ہے اور کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور کوئی انجینئر۔
Published : August 27, 2026 at 10:50 PM IST
بارہمولہ:(کوثر عرفات) مقبول اداکارہ حنا خان نے اُوڑی میں آرمی گڈ ول سکول بونیار کا دورہ کیا۔ اس دوران اداکارہ نے طلباء اور اساتذہ کے ساتھ گرمجوشی اور متاثر کن مصروفیات میں بات چیت کی۔ اداکارہ کے دورے پر اسکول کے انتظامیہ نے خو شی کا اظہار کیا۔
اس دوران حنا خان نے طلباء اور اسکول کے عملے سے ملاقات کی اور بچوں کے صلاحیتوں کو کافی سراہا۔ حنا خان نے طالب علموں کے ساتھ قریب سے بات چیت کی اور اس دوران بچوں نے حنا خان سے آٹوگراف بھی لیے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے حنا خان نے کہا کہ ان کا طلباء کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ انہوں نے اسکول کے اقدام کی تعریی کی۔ حنا خان نے کہا کہ میں نے ان بچوں کے ساتھ بات کرکے یہ دیکھا کہ ان میں کافی ٹیلنٹ ہے اور ہر بچہ کافی پراعتماد ہے۔
اس موقع پر طلباء اور اساتذہ نے اس بات چیت کو متاثر کن اور یادگار قرار دیا۔ حنا خان کا دورہ سکول میں جوش و خروش لے کر آیا جبکہ طلباء کو پراعتماد رہنے، اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور بڑے خواب دیکھنے کی ترغیب دی۔
جنا خان نے کہا کہ ان بچوں میں کافی زیادہ جوش ہے اور کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور کوئی انجینئر اور اس سے یہ پتاہ چلتا ہے ان کا مستقبل کافی بہتر ہوگا اور میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ ملک کے لیے کام کریں اور ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا نام روشن کریں۔