مولانا نور احمد ترالی کو پانچویں برسی پر یاد کیا گیا
معروف عالم دین نور احمد ترالی کی برسی کے موقع پر ادارے مدرسہ نور الاسلام اور اسکی ذیلی شاخوں میں دعائیہ اجتماع منعقد کئے گئے۔
Published : December 10, 2025 at 7:18 PM IST
ترال (شبیر بھٹ): وادی کشمیر کے جید عالم دین مولانا نور احمد ترالی کی پانچویں برسی کے موقع پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان کے والد مرحوم مولوی نور الدین ترالی کی جانب سے بناے گیے ادارے مدرسہ نور الاسلام اور اسکی ذیلی شاخوں میں آج خصوصی دعا یہ مجالس کا اہتمام کیا گیا۔
اس دوران مرحوم کی گراں قدر خدمات اور اس جزبے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جو مولوی نور احمد ترالی نے انجام دی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت میں دارالعلوم نور الاسلام ترال کے مہتمم مولوی قطب الدین نے بتایا کہ مولانا نور احمد ترالی ایک عالم، با عمل ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی بدعات پر کھل کر بولنے والے ایک منفرد عالم دین تھے جن کے انتقال کے بعد ترال میں ہر سطح پر مولانا مرحوم کی کمی تو محسوس کی جا رہی ہے۔
مولوی نور احمد ترالی کی برسی کے موقع پر خصوصی دعاوں کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اس دوران ادارہ نور الاسلام ترال کے شعبہ بنات کے زمہ دار مفتی محمد عباس القاسمی نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ مولانا نور احمد ترالی نے ہمیشہ اپنی زندگی میں توحید اجتماعیت اور تعلیم پر خاص زور دیا اور ایک عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اعلی ماہر تعلیم بھی تھے جنہوں نے اپنے ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مروجہ تعلیم کا ایک حسین امتزاج پیدا کرکے اس خلا کو پورا کیا۔
