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شراب کی دکانوں کو رہائشی علاقوں میں منتقل کرنا افسوسناک، حکومت تجویز جلد واپس لیں: میر واعظ کشمیر
میرواعظ نے کہاکہ شراب افراد کو تباہ کرتی ہے، خاندانوں کو توڑتی ہے معاشرے کے اخلاقی اور سماجی تانے بانے کو کمزور کرتی ہے۔
Published : July 17, 2026 at 5:42 PM IST|
Updated : July 17, 2026 at 5:47 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) میرواعظ کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے تاریخی جامع مسجد سرینگر میں جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے، جاری امرناتھ یاترا کے پیش نظر شراب کی دکانوں کو نیشنل ہائی وے سے پانتھہ چوک کے رہائشی علاقوں میں منتقل کرنے کے مبینہ اقدام کی شدید مذمت کی۔
میرواعظ نے کہا کہ علاقے کے ایک وفد نے ان سے ملاقات اور ایک شراب کی مجوزہ شراب کی دکان کھولن پر اپنی شدید نارضگی اور غم و غصہ کا اظہار کیا۔ یہ گنجان آباد رہائشی علاقوں میں خاندان، اسکول، مساجد، تعلیمی اور مذہبی ادارے اور عوامی مقامات ہیں۔ شراب کی دکانوں کو اپنے اطراف میں منتقل کرنے سے علاقے کے سماجی اور اخلاقی تانے بانے بری طرح متاثر ہوں گے جو کہ لوگوں کے لیے بالکل ناقابل قبول ہے۔
میرواعظ نے کہا کہ یہ فیصلہ انتہائی پریشان کن اور ناقابل قبول ہے۔ اسلام واضح طور پر شراب کو حرام قرار دیتا ہے اور مومنوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے مسلم اکثریتی خطہ میں حکومت شراب کی دستیابی اور استعمال کو محدود کرنے کے اقدامات کرنے کے بجائے، معاشرے کے مذہبی کردار اور اخلاقی حساسیت کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے شراب کی دکانوں کو لوگوں کے گھروں کے قریب لا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام اپنے معاشرے میں شراب کے فروغ اور معمول کو قبول نہیں کریں گے۔ "ہم نے ماضی میں کشمیر میں شراب کے پھیلاؤ کے خلاف آواز اٹھائی ہے اور ہم اسے جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہاکہ شراب افراد کو تباہ کرتی ہے، خاندانوں کو توڑتی ہے، نوجوانوں کو نقصان پہنچاتی ہے اور معاشرے کے اخلاقی اور سماجی تانے بانے کو کمزور کرتی ہے۔"
موجودہ حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ اگر امرناتھ یاترا کے مذہبی تقدس کی وجہ سے یاتریوں کے راستے میں شراب کی دکانوں کو نامناسب سمجھا جاتا ہے تو انہیں ایسے رہائشی علاقوں میں منتقل کرنا کس طرح مناسب سمجھا جاتا ہے جہاں ایسے خاندان ۔ جن کا مذہب سختی سے شراب نوشی سے منع کرتا ہے اور ان کے بچوں کے ساتھ نقصان دہ ہے۔ مذاہب اس کے بجائے اس پر مکمل پابندی کیوں نہیں لگاتے؟
انہوں نے کہا کہ وفد نے انہیں بتایا کہ پانتھ چوک کے متاثرہ علاقے کے تمام لوگوں نے مجوزہ نقل مکانی کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے مکینوں کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا ہے۔ جو معاشرہ اپنی اقدار کا دفاع نہیں کرتا وہ آہستہ آہستہ انہیں کھونے کا خطرہ ہے، لوگ خاموش نہیں رہ سکتے جب ایسے فیصلے مسلط کیے جائیں جس سے ان کے گھروں اور بچوں کی پرورش کا ماحول براہ راست متاثر ہوتا ہے۔
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میرواعظ نے حکومت سے کہا کہ وہ اس تجویز کو فوری طور پر واپس لے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ رہائشی علاقوں ، اسکولوں، مساجد یا دیگر عوامی اداروں کے قریب شراب کی کوئی دکان نہ کھولی جائے اور نہ ہی اسے منتقل کیا جائے۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ وہ ایسے فیصلوں کو نافذ کرنے کے بجائے لوگوں کی بات سنیں جو جموں و کشمیر کے لوگوں کے مذہبی اقدار اور مشترکہ اقدار کے نظام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔