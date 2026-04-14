پلوامہ میں توجی ماجی مذہبی مقام کو پنڈت برادری کے لیے جدید بنیادوں پر تیار کیا جائے گا: غلام محی الدین میر
Published : April 14, 2026 at 7:42 PM IST
پلوامہ : ایم ایل اے راج پورہ غلام محی الدین میر نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے وہبگ علاقے میں واقع توجی ماجی مذہبی مقام کا دورہ کیا اور پنڈت برادری کے ارکان کو یقین دلایا کہ اس مذہبی مقام کو ان کی خواہشات کے مطابق ترقی دی جائے گی۔ 90 کی دہائی کے دوران، جب پنڈت خاندانوں کی اکثریت سکیورٹی وجوہات کی بنا پر ملک کے دیگر حصوں کی طرف ہجرت کر گئی، کچھ پنڈت خاندان وادی میں ہی مقیم رہے اور دیگر لوگوں کی طرح معمول کی زندگی گزارتے رہے۔
پنڈت اور مسلم خاندان پوری وادی میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے ماحول میں پرامن طریقے سے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ پنڈت خاندان مسلمانوں کے تہواروں میں شرکت کرتے ہیں اور مسلمان بھی پنڈت برادری کے تہواروں میں حصہ لیتے ہیں۔ وادی میں پنڈتوں کے مذہبی مقامات کو محفوظ رکھا جا رہا ہے اور ان کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ پنڈت اور مسلم برادری کے ساتھ برابری کا سلوک یقینی بنایا جا سکے۔
ایم ایل اے راج پورہ غلام محی الدین میر نے آج وہبگ علاقے میں پنڈت برادری کے قدیم ترین مذہبی مقامات میں سے ایک کا دورہ کیا تاکہ زمینی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے اور یقین دہانی کرائی کہ پنڈت برادری کی خواہشات کے مطابق اس مقام پر ترقیاتی کام جلد شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہبگ کے توجی ماجی مقام پر انفراسٹرکچر کی ترقی کے لیے پنڈت برادری کے مطالبے پر جلد عمل کیا جائے گا، جبکہ اس کے تاریخی و مذہبی ورثے کے تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مزید کہا کہ اس مقام کو سڑک کے بہتر نیٹ ورک سے جوڑا جائے گا اور زائرین کے لیے مناسب رہائش سمیت جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔