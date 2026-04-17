نشہ مکت بھارت مہم کو دینی علمائے کرام کی بھرپور حمایت، کشمیر میں شراب پر مکمل پابندی کا مطالبہ
علمائے کرام نے یقین ظاہر کیا کہ مشترکہ کاوشوں سے ہی اس سنگین مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
Published : April 17, 2026 at 6:16 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لو لو) اننت ناگ میں دینی علمائے کرام نے نشہ مکت بھارت مہم کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج یہاں ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء مساجد کے صدر مفتی عبدل رحمان نے کہا کہ دینی طبقہ حکومت کی اس اہم مہم کا خیر مقدم کرتا ہے اور اسے کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔
انہوں نے کہا کہ منشیات کی بڑھتی ہوئی لت ہمارے معاشرے، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے، جس کا تدارک وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس ضمن میں دینی علمائے کرام نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ آئندہ ایک سال تک اس مہم کو منظم انداز میں جاری رکھیں گے اور مساجد، مدارس اور دیگر مذہبی پلیٹ فارمز کے ذریعے عوام میں بیداری پیدا کریں گے۔
مفتی عبدل رحمان نے مزید کہا کہ جمعہ کے خطبات، دینی اجتماعات اور سماجی پروگراموں کے ذریعے لوگوں کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا اور نوجوانوں کو اس برائی سے دور رہنے کی تلقین کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایک صحت مند اور باشعور معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس ناسور کے خلاف آواز بلند کریں۔
اس موقع پر انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ منشیات کے خلاف جاری اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جائے اور دیگر نشیلی اشیاء کے ساتھ ساتھ کشمیر میں شراب پر مکمل پابندی کے لیے قانون سازی کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ شراب اور دیگر منشیات معاشرتی بگاڑ کی بڑی وجوہات ہیں، جن کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات ناگزیر ہیں۔
علمائے کرام نے اس بات پر زور دیا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے صرف حکومتی کوششیں کافی نہیں بلکہ اس کے لیے سماج کے ہر طبقے، خصوصاً مذہبی رہنماؤں، سول سوسائٹی اور انتظامیہ کے درمیان قریبی تال میل ضروری ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ مشترکہ کاوشوں سے ہی اس سنگین مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے اور نوجوان نسل کو محفوظ مستقبل فراہم کیا جا سکتا ہے۔
آخر میں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے اردگرد کے ماحول کو منشیات سے پاک بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔