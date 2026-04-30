'منشیات کو روکنے میں خواتین کا اہم کردار'، منشیات مخالف سیمنار میں علماء کرام کا خطاب
اننت ناگ میں منعقدہ سیمنار میں علمائے کرام نے نشہ خوری روکنے میں خواتین کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 30, 2026 at 4:00 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جموں کشمیر میں منشیات کے خلاف جاری مہم میں عوام الناس کی جانب سے بھی بڑھ چڑھ کر شرکت کی جا رہی ہے۔ نشہ خوری کے خلاف جاری مہم کو مزید مؤثر بنانے کی غرض سے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع علمائے کرام کی جانب سے ایک اہم اور بامقصد بیداری سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں خواتین کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔
یہ سیمینار ’نشہ مکت کشمیر‘ کے عنوان سے منعقد ہوا، جس کا مقصد "عوام میں بیداری پیدا کرنا اور منشیات کے بڑھتے رجحان کے خلاف اجتماعی جدوجہد کو فروغ دینا" تھا۔ سیمینار میں سرکردہ دینی علمائے کرام کے علاوہ درجنوں طالبات نے بھی شرکت کی، جو اس بات کی غماز ہے کہ معاشرہ اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ ہے۔
سینار کے دوران مقررین نے اپنے خطابات میں منشیات کے مضر اثرات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ "یہ بدعت نہ صرف نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے بلکہ پورے معاشرے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔"
مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ ’نشہ مکت بھارت، نشہ مکت کشمیر‘ مشن، جو لفٹیننٹ گورنر کی قیادت میں چلایا جا رہا ہے، ایک اہم مشن ہے اور وقت کی اہم ضرورت بھی۔ علماء کرام نے اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ "دینی ادارے اور علما معاشرے کی رہنمائی میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔"
سیمینار کے دوران خواتین کے کردار کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ مقررین نے خواتین سے اپیل کی کہ وہ اپنے گھروں اور محلوں میں بیداری پیدا کریں، نوجوانوں کی رہنمائی کریں اور نشہ خوری کے خلاف ایک مضبوط دیوار بنیں۔ انہوں نے کہا کہ "ایک ماں، بہن اور بیٹی کی حیثیت سے خواتین معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں اور آنے والی نسلوں کو اس تباہ کن لت سے بچا سکتی ہیں۔"
مزید برآں، مقررین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ منشیات کے خلاف جنگ صرف حکومتی اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے جس میں ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات فروشوں کے خلاف آواز بلند کریں اور متعلقہ حکام کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس ناسور کا مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے۔
سیمینار کے اختتام پر تمام شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ نشہ مکت کشمیر کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے اور اپنے معاشرے کو منشیات جیسی لعنت سے پاک بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔
