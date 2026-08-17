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گلشن پورہ ترال میں دینی کانفرس کا اہتمام، نامور علمائے کرام کی خصوصی شرکت
علمائے کرام نے موجودہ دور میں الحاد پرستی، منشیات، سود خوری اور دین بیزاری کے موضوعات پر مُفصل روشنی ڈالی۔
Published : August 17, 2026 at 9:08 AM IST
ترال، جموں وکشمیر (شبیر بھٹ): جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کے ایک دور افتادہ گاؤں گجر بستی گلشن پورہ میں مقامی مدرسے کی جانب سے ایک روزہ دینی پروگرام کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔
اس پروگرام میں وادی اور بیرون وادی سے آنے والے نامور علمائے کرام مفتی صغیر احمد قاسمی، مفتی غلام محی الدین رحیمی، حافظ عبدالرحمٰن اشرفی، مولانا منظور احمد قاسمی اور مولوی الطاف احمد کے علاوہ دیگر علمائے کرام نے شرکت کی۔
دینی پروگرام میں شرکت خوش نصیبی کی بات
اس موقعے پر عوام کی ایک بڑی تعداد نے پروگرام میں شرکت کی جب کہ ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک نے بھی پروگرام میں شرکت کی اور کہا کہ یہاں آنا ان کے لیے ایک خوش نصیبی کی بات ہے۔ علمائے کرام نے موجودہ دور میں الحاد پرستی، منشیات، سود خوری اور دین بیزاری کے موضوعات پر مُفصل روشنی ڈالی۔
نشہ آور اشیاء کا استعمال حرام
جب کہ وادیٔ کشمیر میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر قابو پانے کے لیے علمائے کرام نے شدید آواز اٹھائی ہے۔ علماء نے واضح کیا ہے کہ نشہ آور اشیاء کا استعمال قرآن و سنت کی رو سے حرام اور تباہ کن ہے اور معاشرے کو اس ناسور سے بچانے کے لیے اجتماعی اور اخلاقی بیداری ناگزیر ہے۔
عالم اسلام کی سربلندی اور بھارت کے لیے خصوصی دعائیں
آخر میں مکہ مسجد نامی ایک مسجد کی سنگ بنیاد ڈالی گئی اور عالم اسلام کی سربلندی اور ملک بھارت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مدرسہ کے مہتم مولوی محمد شفیع ترالی نے معزز مہمانوں اور علمائے کرام کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ یہاں پر دین کا ایک مرکز بنے گا۔