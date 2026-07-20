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جموں کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ جاری، سرینگر زیر آب
وادی کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سرینگر میں45.6جبکہ اشم بانڈی پورہ میں73.5ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 20, 2026 at 1:33 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں پیر کو بھی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، جس کے باعث سرینگر شہر کے کئی علاقے پھر سے زیر آب آگئے، معمولاتِ زندگی متاثر ہوئی، جبکہ ضلع انتظامیہ نے جاری خراب موسم کے پیشِ نظر لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نشیبی علاقوں، ندی نالوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے والی ڈھلوانوں سے دور رہیں۔
رات بھر ہونے والی بارش کے بعد سرینگر کے کئی نشیبی علاقے اب بھی زیر آب ہیں۔ شہر کے مختلف حصوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی رفتار سست پڑ گئی اور روزمرہ کی آمد و رفت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ بمنہ کے رہائشی وسیم احمد نے بتایا: "مسلسل بارش کے باعث نکاسیٔ آب کا نظام ناکام ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف رہائشی مکانات اور گلیاں زیرِ آب آگئی ہیں بلکہ اسپتالوں اور کئی اہم چوراہوں پر بھی پانی جمع ہو گیا ہے۔"
محکمۂ موسمیات کے مطابق پیر کی صبح ساڑھے آٹھ بجے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سرینگر میں 45.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گاندربل میں 46 ملی میٹر جبکہ وادی کشمیر میں سب سے زیادہ بارش ضلع بانڈی پورہ کے اشم میں 73.5 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ ولر میں 54.5 ملی میٹر، سوپور میں 55.4 ملی میٹر، لولاب میں 25.8 ملی میٹر، پانپور میں 21.5 ملی میٹر اور بڈگام میں 15 ملی میٹر بارش ہوئی۔
جنوبی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش نسبتاً کم رہی۔ پہلگام میں 3.2 ملی میٹر، اننت ناگ میں 1 ملی میٹر، پلوامہ میں 2 ملی میٹر، شوپیان میں 3 ملی میٹر، کولگام میں 0.2 ملی میٹر، کوکرناگ میں 0.3 ملی میٹر اور قاضی گنڈ میں 0.1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ گلمرگ میں 8.2 ملی میٹر بارش ہوئی اور ویرناگ میں بارش نہیں ہوئی۔
جموں خطے میں بھی کئی علاقوں میں بارشیں ہوئی۔ پونچھ میں 66 ملی میٹر، راجوری میں 54.8 ملی میٹر، کٹرا میں 53.5 ملی میٹر، سانبہ میں 45 ملی میٹر، جموں شہر میں 42.7 ملی میٹر، رام بن میں 42 ملی میٹر، ادھم پور میں 25.4 ملی میٹر، کٹھوعہ میں 18.2 ملی میٹر اور بٹوت میں 5.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔
محکمہ موسمیات نے آئندہ چند دنوں تک جموں و کشمیر میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارش کے باعث اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، خاص طور پر حساس علاقوں میں۔
ضلعی انتظامیہ نے عوام کے لیے ہدایات جاری کرتے ہوئے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے، دریاؤں، ندی نالوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے والے علاقوں سے دور رہنے اور محکمۂ موسمیات کی سرکاری ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے امدادی ٹیمیں الرٹ پر رکھی گئی ہیں۔
سیلاب نے مچائی تباہی
گزشتہ روز جموں خطے کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کے بعد آئے اچانک سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی تھی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک کم از کم 17 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ کئی افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ پونچھ سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں 9 افراد کی موت ہوئی اور 7 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ راجوری میں 3 افراد از جان اور 3 لاپتہ ہیں۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس (SDRF)، پولیس اور سول انتظامیہ کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں مسلسل تلاش اور بچاؤ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
حکام کے مطابق جموں خطے میں سیلاب سے 145 مکانات کو نقصان پہنچا، جن میں 93 پونچھ اور 42 راجوری میں ہیں۔ پونچھ میں 17 اسکول، 24 پانی سے چلنے والی روایتی آبی چکیاں اور 3 دکانیں بھی متاثر ہوئیں، جبکہ کئی علاقوں میں موبائل سروس بھی متاثر رہی۔
راجوری میں بیلا بس اسٹینڈ کا تقریباً 90 فیصد حصہ اور چلڈرن پارک سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ 56 گاڑیوں کو نقصان پہنچا جبکہ تقریباً 300 گھروں کی پینے کے پانی کی سپلائی متاثر ہوئی۔
یاترا معطل
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ انتظامیہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور ریسکیو آپریشن جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔ خراب موسم کے پیشِ نظر احتیاطی اقدام کے طور پر امرناتھ یاترا کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے تمام ڈپٹی کمشنروں اور متعلقہ محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ انتہائی چوکس رہیں، ریسکیو اور بحالی کے کام میں تیزی لائیں اور موسم بہتر ہونے تک ضلعی کنٹرول روم چوبیس گھنٹے فعال رکھیں۔ انہوں نے متاثرہ اضلاع میں سڑکوں، بجلی، پینے کے پانی اور مواصلاتی خدمات جلد از جلد بحال کرنے کی بھی ہدایت دی۔
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