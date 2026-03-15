شبیر شاہ کی رہائی خطے میں اعتماد سازی اور بہتر ماحول کی جانب ایک مثبت قدم: میاں الطاف لاروی
اننت ناگ میں منعقدہ ضلع ترقیاتی رابطہ و نگرانی کمیٹی (دیشا) میٹنگ ترقیاتی کاموں اور اسکیموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔
Published : March 15, 2026 at 6:57 AM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) رکنِ پارلیمنٹ میاں الطاف لاروی نے کہا کہ شبیر شاہ کی رہائی مرکز کی جانب سے ایک مثبت اور خوش آئند قدم ہے جو خطے میں اعتماد سازی اور بہتر ماحول کی جانب ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتی ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے آج اننت ناگ میں منعقدہ ضلع ترقیاتی رابطہ و نگرانی کمیٹی (دیشا) میٹنگ کی صدارت کرنے کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔
انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک ایک امن پسند ملک ہے اور ہمیشہ امن، استحکام اور بھائی چارے کو ترجیح دیتا آیا ہے۔ میاں الطاف لاروی نے عالمی صورت حال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں دنیا کو امن کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر عالمی قیادت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو جنگی حالات کو بدل کر دنیا میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔
اس موقعے پر ضلع اننت ناگ کے تمام معزز اراکینِ اسمبلی بھی موجود تھے جنہوں نے ضلع میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل کے حوالے سے اپنی آراء پیش کیں۔ میٹنگ کے دوران مختلف محکموں کے افسران نے بھی ضلع میں جاری ترقیاتی کاموں اور اسکیموں کی پیش رفت کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔
میاں الطاف لاروی نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے نبھائیں اور عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں افسران کا کلیدی کردار ہوتا ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ زمینی سطح پر منصوبوں کی نگرانی کو یقینی بنائیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی مختلف فلاحی اور ترقیاتی اسکیموں کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے اور اس کے لیے تمام متعلقہ محکموں کو باہمی تال میل کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ میاں الطاف لاروی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلع اننت ناگ میں ترقیاتی عمل کو مزید تیز کیا جائے گا تاکہ عوام کو بہتر بنیادی ڈھانچہ اور سہولیات میسر آ سکیں۔
میٹنگ کے اختتام پر ضلع کے مختلف شعبوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا اور افسران کو ہدایت دی گئی کہ وہ منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بناتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود کو ترجیح دیں۔
مزید پڑھیں:
میرواعظ اور فاروق عبداللہ نے شبیر شاہ کی ضمانت کا خیرمقدم کیا
کشمیری علیحدگی پسند رہنما شبیر شاہ کو ملی ٹیرر فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ سے ضمانت