جموں و کشمیر میں بیوروکریسی میں ردوبدل، ڈی سی اور افسران کے تبادلے
یہ تبادلے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ہدایات پر کیے گئے ہیں۔
Published : February 20, 2026 at 10:18 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر حکومت نے نوکر شاہی میں ردوبدل کرتے ہوئے تقریباً دو درجن افسران کے تبادلے کیے ہیں۔ یہ تبادلے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ہدایات پر کیے گئے ہیں، جن کا مرکز کے زیر انتظام علاقے میں آئی اے ایس سروس کا دائرہ اختیار ہے۔ ان افسران میں جموں و کشمیر کے کئی اضلاع کے ڈپٹی کمشنر بھی شامل ہیں۔
بڈگام کے ڈپٹی کمشنر آئی اے ایس ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ کا تبادلہ کرکے اننت ناگ کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ بارہمولہ کے ڈپٹی کمشنر منگا شیرپا کا تبادلہ کرکے اودھم پور کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ موجودہ ڈی سی سلونی رائے کو جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے۔
اننت ناگ کے ڈپٹی کمشنر سید فخر الدین حامد کو تبدیل کرکے بارہمولہ کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ ہرویندر سنگھ، ڈپٹی کمشنر، ڈوڈہ، کو تبدیل کرکے ڈائریکٹر، ایمپلائمنٹ، جموں و کشمیر تعینات کیا گیا ہے۔ وہ اگلے احکامات تک اپنے فرائض کے علاوہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر، مشن یوتھ اور مشن ڈائریکٹر، مشن یووا کے عہدوں کا چارج بھی سنبھالیں گے۔
شہزاد عالم، ڈائریکٹر ایمپلائمنٹ، جموں و کشمیر جو چیف ایگزیکٹو آفیسر، مشن یوتھ کا اضافی چارج سنبھالے ہوئے تھے، کا تبادلہ کرکے ڈپٹی کمشنر کولگام تعینات کیا گیا ہے۔ کرشن لال، جے کے اے ایس، لیفٹیننٹ گورنر سکریٹریٹ میں اسپیشل سکریٹری کو تبدیل کرکے ڈپٹی کمشنر ڈوڈہ تعینات کیا گیا ہے۔
اشونی کمار، جو کہ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ کے احکامات کے منتظر ہیں، کو پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں فنانشل کمشنر (ایڈیشنل چیف سکریٹری) کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ وہ اگلے احکامات تک اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ محکمہ کان کنی کے انتظامی سیکرٹری کے عہدے کا چارج بھی سنبھالیں گے۔
ڈاکٹر آشیش چندر ورما، آئی اے ایس (AGMUT: 1994)، فنانشل کمشنر (ایڈیشنل چیف سکریٹری)، محکمہ سیاحت، اپنے فرائض کے علاوہ، اگلے احکامات تک انتظامی سکریٹری زراعت پیداوار محکمہ کے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔
شیلیندر کمار، فنانشل کمشنر (ایڈیشنل چیف سکریٹری)، محکمہ زراعت، کا تبادلہ کرکے انہیں فنانشل کمشنر (ایڈیشنل چیف سیکریٹری)، محکمہ خزانہ مقرر کیا گیا ہے۔ ایم راجو، کمشنر/ سکریٹری ٹو گورنمنٹ، جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، اگلے احکامات تک اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ، انتظامی سکریٹری، محکمہ صحت اور طبی تعلیم کے عہدے پر فائز رہیں گے۔
آر ایلس واز، جو جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ کے احکامات کے منتظر ہیں، کو کمشنر/سیکرٹری برائے حکومت، منصوبہ بندی، ترقی اور مانیٹرنگ ڈیپارٹمنٹ تعینات کیا گیا ہے۔ وہ اگلے احکامات تک اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ محکمہ اطلاعات کے انتظامی سیکرٹری کے عہدے پر بھی فائز رہیں گی۔
یاشا مدگل، کمشنر/ سکریٹری برائے گورنمنٹ، یوتھ سروسز اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کو تبدیل کرکے حکومت کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ میں کمشنر/ سکریٹری کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر شاہد اقبال چوہدری، کمشنر/سیکرٹری برائے گورنمنٹ، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کو تبدیل کرکے کمشنر/سیکرٹری گورنمنٹ، یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ تعینات کیا گیا ہے۔
ڈاکٹر پیوش سنگلا، سکریٹری، محکمہ انفارمیشن ٹکنالوجی، اگلے احکامات تک اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ، عوامی شکایات کے محکمے کے انتظامی سیکریٹری کا چارج بھی سنبھالیں گے۔ اس طرح نوین ایس ایل کااضافی چارج ختم ہو جائے گا۔
بابیلا رکوال، جے کے اے ایس، کمشنر/ سکریٹری برائے گورنمنٹ، کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ کو تبدیل کرکے حکومت، سائنس اور ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں کمشنر/ سکریٹری کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔
انجلی سہراوت جو جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ کے احکامات کی منتظر تھیں، کو جل جیون مشن کا مشن ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ خورشید احمد شاہ جے کے اے ایس نے ان کی جگہ لے لی ہے اور وہ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ میں مزید پوسٹنگ کے احکامات کا انتظار کریں گے۔
ریاسی کے ڈپٹی کمشنر ندھی ملک کا تبادلہ کرکے جموں و کشمیر میں انسپکٹر جنرل آف رجسٹریشن مقرر کیا گیا ہے۔ بشیر احمد بھٹ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ میں مزید احکامات کا انتظار کریں گے۔
اویس احمد، ڈائرکٹر، خوراک، سول سپلائیز اینڈ کنزیومر افیئرز، کشمیر، جو حکومت کے اسپیشل سیکریٹری، پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ کے اضافی چارج پر فائز تھے، کو تبدیل کرکے ڈائریکٹر، سکل ڈیولپمنٹ، جموں و کشمیر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ اگلے احکامات تک اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ حکومت، منصوبہ بندی، ترقی اور مانیٹرنگ ڈیپارٹمنٹ کے سپیشل سیکرٹری کا اضافی چارج بھی برقرار رکھیں گے۔
ڈاکٹر ساگر ڈی دتاتریہ، جو جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ کے احکامات کے منتظر ہیں، کو ڈائرکٹر، فوڈ، سول سپلائیز اینڈ کنزیومر افیئر، کشمیر تعینات کیا گیا ہے۔ کولگام کے ڈپٹی کمشنر اطہر امیر الشفیع خان کو تبدیل کرکے بڈگام کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔ کمار ابھیشیک جو جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ کے احکامات کے منتظر تھے، کو ریاسی کا ڈپٹی کمشنر مقرر کیا گیا ہے۔
آئی اے ایس اکریتی ساگر جو جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ میں ایڈجسٹمنٹ کے احکامات کا انتظار کر رہی تھیں، کو جموں و کشمیر میں نیشنل ہیلتھ مشن کا منیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا ہے۔ اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ وہ اگلے احکامات تک محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن میں حکومت کی اسپیشل سیکریٹری کے عہدے پر بھی فائز رہیں گی۔