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شبیر شاہ کی ضمانتی عرضی مسترد کرنا غیر منصفانہ، میرواعظ کشمیر
میرواعظ نے اپنے ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ شبیر شاہ کی طویل حراست نے ان کی صحت کو بری طرح متاثر کیا ہے۔
Published : October 7, 2026 at 6:32 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): میر واعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے این آئی کورٹ کی جانب سے علحیدہ پسند رہنما شبیر شاہ کی ضمانت کی عرضی کو مسترد کرنے انتہائی مایوس کن اور غیر منصفانہ قرار دیا ہے ہے۔ میر واعظ نے سوشل میڈیا کے رابطہ گاہ ایکس پر لکھا کہ رواں برس مارچ میں سپریم کورٹ کی جانب سے انہیں ضمانت دینے کے باوجود تقریباً 4 دہائیوں تک بغیر کسی سزا کے جیلوں میں گزارنے کے بعد بھی ان کی قید جاری ہے۔
انہوں نے اپنے ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ شبیر شاہ کی طویل حراست نے ان کی صحت کو بری طرح متاثر کیا ہے اور انہیں فوری طبی امداد اور خاندان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہی تشویش زیادہ تر دیگر سیاسی قیدیوں پر بھی لاگو ہوتی ہے جو برسوں کی حراست اور تاخیری مقدمات کے بعد صحت کے سنگین مسائل کا شکار ہیں۔
انہوں نے مزید لکھا کہ میں حکومت ہند، اپوزیشن لیڈروں، سول سوسائٹی اور ان تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو انسانی وقار اور اختلاف رائے کے حق پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی رہائی اور خاندانوں کے پاس واپسی کو یقینی بنائیں۔
واضح رہے کہ علحیدہ پسند رہنما شبیر شاہ کو این آئی نے تین دہائی پرانے دہشت گردی ایک معاملے میں گرفتار ہے۔ یہ مقدمہ سال 1996میں سیرینگر میں ایک دہشت گرد کے آخری رسومات کے دوران مبنہ پر ہجوم تشدد اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ سے متعلق ہے۔شبیر 7 برس سے زائد کی قید میں ہیں ۔انہیں دہشت گردی کے دیگر معاملات کے علاوہ این آئی اے کے مقدمات کا بھی سامنا ہے۔