اسلامک یونیورسٹی میں ڈائیگناسٹک لیب کا افتتاح
ڈائیگناسٹک لیبارٹری کے قیام کا بنیادی مقصد طلباء، عملے، عام لوگوں میں قابل رسائی اور اعلیٰ معیار کی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔
Published : April 11, 2026 at 9:39 AM IST
اونتی پورہ، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): جموں و کشمیر کے اونتی پورہ میں واقع اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سی وی ایس (CVS) ڈائیگناسٹک لیبارٹری کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ رجسٹرار، پروفیسر عبدالواحد مخدومی نے یونیورسٹی کے کیمپس میں ربن کاٹ کر اس کا افتتاح کیا۔ ڈائیگناسٹک لیبارٹری کے قیام کی بنیاد کا مقصد طلباء، عملے اور عام لوگوں میں قابل اعتماد، قابل رسائی اور اعلیٰ معیار کی تشخیصی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔
جدید ترین جدید مشینری اور جدید تجزیہ کاروں سے لیس، سی وی ایس (CVS) ڈائیگناسٹک لیبارٹری کا مقصد درست جانچ اور بروقت رپورٹنگ کو یقینی بنانا ہے۔ یہ سہولت تشخیصی ٹیسٹوں کی ایک وسیع رینج پیش کرے گی اور امید کی جاتی ہے کہ یونیورسٹی اور آس پاس کی کمیونٹیز میں صحت کی دیکھ بھال تک رسائی میں نمایاں اضافہ ہو گا۔
اعلیٰ معیار کی تشخیصی خدمات فراہم کرنا مقصد
تفصیلی خبر کے مطابق ایک اہم پیش رفت میں اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں جمعہ کو میں سی وی ایس (CVS) ڈائیگناسٹک لیبارٹری کا باقاعدہ افتتاح رجسٹرار، پروفیسر عبدالواحد مخدومی نے یونیورسٹی کیمپس میں کیا۔ لیبارٹری کو یونیورسٹی کے ایک اقدام کے طور پر قائم کیا گیا ہے تاکہ طلباء، عملے اور عام لوگوں کو قابل اعتماد، قابل رسائی اور اعلیٰ معیار کی تشخیصی خدمات فراہم کی جائیں۔
وسیع تر عوامی خدمات، تشخیصی ٹیسٹوں پر رعایت
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پروفیسر عبدالواحد مخدومی نے اس اقدام کو سراہا اور تعلیمی اداروں میں ہیلتھ کیئر سپورٹ سسٹم کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی سہولیات نہ صرف یونیورسٹی کمیونٹی کی فلاح و بہبود میں اہم کردار ادا کرتی ہیں بلکہ وسیع تر عوام کی خدمت بھی کرتی ہیں۔ افتتاح کے موقع پر، لیبارٹری ایک محدود مدت کے لیے تمام تشخیصی ٹیسٹوں پر پچاس فیصد تک رعایت کی پیشکش کر رہی ہے۔
ذیابیطس پینل کے ٹیسٹ کی مفت فراہمی
مزید برآں، سی بی سی اور ذیابیطس پینل کے ٹیسٹ کھلنے کی تاریخ سے ایک ہفتے تک مفت فراہم کیے جائیں گے۔ لیبارٹری کئی اہم خصوصیات کو نمایاں کرتی ہے جس میں جدید ترین ٹیکنالوجی، انتہائی ہنرمند پیشہ ور افراد، درست اور فوری رپورٹنگ، خودکار تشخیصی عمل، سستی قیمتوں کا تعین اور مریض کی مرکزی دیکھ بھال شامل ہیں۔ یہ مریضوں کی سہولت کے لیے آن لائن بکنگ اور ڈیجیٹل رپورٹنگ کی خدمات بھی فراہم کرتا ہے۔