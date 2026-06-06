جموں میں علاقائی محکمۂ موسمیات مرکز کا افتتاح

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جموں میں علاقائی محکمۂ موسمیات مرکز کا افتتاح
علاقائی محکمۂ موسمیات مرکز سے جموں و کشمیر، لداخ اور ہماچل پردیش کو شدید موسمی حالات کی پیشگی وارننگ ملے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 6, 2026 at 2:29 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): شمالی ہندوستان میں موسمی پیش گوئی اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی جانب ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے مرکزی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جموں میں نئے علاقائی محکمۂ موسمیات مرکز (ریجنل میٹرولوجیکل سینٹر - آر ایم سی) کا افتتاح کیا۔
اس موقع پر انہوں نے 151 سال پرانے بھارتی محکمۂ موسمیات کے ڈھانچے میں اصلاحات اور ازسرنو تنظیم نو کا بھی اعلان کیا۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ جدید "ناؤکاسٹ" سروس کی بدولت اب کسی بھی شدید موسمی صورتحال، جیسے بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ، شدید بارش یا برفباری کے واقعات سے تقریباً تین گھنٹے قبل درست وارننگ جاری کی جا سکے گی۔ اس سے جان و مال کے نقصانات میں نمایاں کمی لانے میں مدد ملے گی۔
انہوں نے بتایا کہ ماضی میں شمالی ہندوستان کے موسمی حالات کی نگرانی کی ذمہ داری دہلی مرکز کے پاس تھی، جس کے باعث جموں و کشمیر، لداخ اور ہماچل پردیش جیسے پہاڑی علاقوں کے لیے درست اور فوری پیش گوئی میں مشکلات پیش آتی تھیں۔ تاہم اب جموں میں آر ایم سی کے قیام کے بعد پہاڑی موسمیات، برفباری کی پیش گوئی اور بلند مقامات کے موسم کی نگرانی مقامی سطح پر ممکن ہو سکے گی۔
ماہرین کے مطابق نئے مرکز کے قیام سے ماتا ویشنو دیوی جانے والے عقیدت مندوں، سیاحوں، ہیلی کاپٹر سروس استعمال کرنے والے مسافروں اور وادی کشمیر و لداخ کا سفر کرنے والے افراد کو موسمی صورتحال سے متعلق بروقت اور درست معلومات حاصل کرنے میں سہولت ملے گی۔
ڈاکٹر جتیندر سنگھ کے مطابق اس مرکز سے خصوصاً امرناتھ یاترا اور ویشنو دیوی کٹرا آنے والے شردھالوؤں کو فائدہ پہنچے گا۔ حساس پہاڑی علاقوں میں بادل پھٹنے اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے واقعات کے بارے میں بروقت اطلاعات فراہم کی جا سکیں گی، جس سے امدادی کارروائیوں اور عوامی تحفظ کو بہتر بنایا جا سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "اسکائی کاسٹ" نظام فضائی سفر پر دھند اور خراب موسم کے اثرات کے بارے میں بھی پیشگی معلومات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے پروازوں میں تاخیر اور دیگر مشکلات کو کم کیا جا سکے گا۔۔
جموں و کشمیر میں اس وقت تین ڈوپلر ریڈار نظام فعال ہیں جبکہ مزید چار جدید ریڈار نصب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس سے موسمی نگرانی کا نظام مزید مضبوط ہوگا۔
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