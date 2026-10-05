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زعفران کورمز کی معیاری پیدوار کی خاطر بننے جارہی ہے سرکاری سطح پر نرسری: ڈائریکٹر ایگریکلچر
کشمیر میں زعفران کی کم ہوتی پیداوار، سکڑتے کھیت، کسانوں کو دیگر فصلوں کی طرف بڑھتے رجحان پر ڈائریکٹر ایگریکلچر، کشمیر کے ساتھ خصوصی گفتگو۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 5, 2026 at 9:02 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : روایتی طور پر زعفران کی کاشت شمالی کشمیر کے پانپور میں ہوتی ہے۔ یہ علاقہ ڈھلانوں والی زمین کے لیے مشہور ہے۔ لیکن اب زعفران کشمیر کی ڈھلانوں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ لداخ کے لیہہ میں بھی اس کی کاشت ہوگی، جس کے لیے حال ہی میں ایک نئے تجربے کے طور لہیہ میں تقریباً 4 ہزار مربع میٹر اراضی پر اعلی معیار کے ایرانی زعفران کے بیچ یعنی کورمز لگائے گئے ہیں۔
اگرچہ کشمیر میں زعفران کی کاشت صدیوں سے کی جا رہی ہے لیکن لیہہ میں زعفران کی کاشت کی خاطر ایران سے تقریباً 800 کلو گرام اعلیٰ معیار کے کورمز درآمد کیوں کرنے پڑے ہیں؟ کیا یہاں کے زعفران کا بیچ معیاری نہیں ہے یا اس کی پیدوادی صلاحیت کمی آئی ہے؟ اس پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے ڈائریکٹر ایگریکلچر، کشمیر، سرتاج احمد شاہ کے ساتھ مفصل بات چیت کی۔
ڈائریکٹر ایگریکلچر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا کہ کشمیر میں زعفران کے کورمز(بیچ) کسی بھی صورت میں کم معیار یا کم پیدواری صلاحیت والے نہیں ہیں بلکہ یہ کوالٹی کے اعتبار سے سب سے اعلی اور معیاری ہیں۔ کشمیر کے زعفران کورمز نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک ایران اور اسپئین وغیرہ میں بھی مشہور ہیں۔البتہ لیہہ کے 4 ہزار مربع میٹر میں لگانے کے لیے بیچ دستیاب نہیں ہیں جو کہ درکار ڈیمانڈ کو پورا کرسکتے تھے۔
دوسری جانب محکمے کی جانب سے زعفران کورمز کو کشمیر سے باہر فروخت کرنے یا برآمد کرنے میں محکمہ کی جانب سے پہلے پابندی عائد کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ کا مقصد یہی ہے کشمیر میں جتنی تعداد میں زعفران کورمز موجود ہیں ان کا زیادہ سے زیاد استعمال یہیں پر ہی کیا جائے۔اس حوالے سے "ایچ اے ڈی پی" پروگرام کے ذریعے بھی اس بات کو یقینی بنایا جا رہے کہ کشمیر کے زیادہ سے زیادہ رقبے میں زعفران کی کاشت ہو۔
ایران کورمز بمقابلہ کشمیری کورمز
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ایران سے درآمد کئے گئے کورمز سائز کے اعتبار سے کشمیر کے روایتی زعفران سے بڑے ہیں جس میں جلدی پھول کھلنے کی صلاحیت ہے۔ زعفران کے کورمز سائز پر بھی منحصر ہوتے ہیں اور تجربے سے یہ واضح ہوا ہے کہ 8 سے 10 گرام کورمز جلد پھول دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایسے میں لہیہ میں تقریباً 8 گرام کورمز لگائے گئے ہیں۔
چند برسوں سے کشمیر میں زعفران کی پیداواری صلاحیت کم ہونے اورزعفران کاشتکاروں کی توجہ دیگر فصلوں خصوصاً کیش کراپس کی جانب مرکوز کئے جانے سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں سرتاج احمد شاہ نے کہا کہ "بدقسمتی سے لوگ اب زعفران جیسے اہم اور قیمیتی مصالحہ کی جانب بے حد کم توجہ دے رہے ہیں جبکہ پانپور میں زمین مافیا سرگرم ہیں جو کہ وہاں زعفران اراضی کومکانات اور کمرشل عمارات میں تبدیل کرنے کی خاطر لوگوں سے زمین خرید رہے ہیں۔
بورویلز کی ناکامی کس کے سر؟
تاہم جب نمائندے نے پوچھا کہ "زعفران میشن" (Saffron Mission) کے تحت اریگیشن اسکیم مکمل طور پر ناکارہ ہوچکی ہیں تو انہوں نے کہا کہ 124 میں سے 84 بورویلزتعمیر کئے گئے ہیں جو کہ زعفران کاشت کاروں کو سونپ دئیے گئے لیکن ان کی دیکھ ریکھ کے لیے مقامی سطح پر وائر یوز ایسوسی ایشن بننی تھی جو کہ نہیں بنی۔ محکمے نے اگرچہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ڈریپ اریگیشن سسٹم بنایا اب یہ مزکورہ کاشتکاروں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ واٹر ایسوسی ایشن بناکر تعمیر شدہ بورویلز ،پائپز یا پورے آبپاشی سسٹم کی دیکھ بھال کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا۔نہ ہی وہ واٹر یوز ایسوسی ایشن بنی اور نہ ہی کسی نے آبپاشی نظام کی دیکھ بھال کی۔ انہوں نے کہاکہ "ہر چیز کی دیکھ ریکھ محکمے پر نہیں ڈالی جاسکتی اور مشن کے مطابق یہ لوگوں کی زمہ داری تھی جس کو نبھانے میں ناکام رہیں ۔"
چند برسوں سے زعفران کی پیداوار کم ہونے کے باعث زعفران کاشتکار دیگر فصلوں کی جانب اپنی توجہ مرکوز کررہے ہیں۔کئی کاشتکار لوینڈر کی جانب تو کئی ہائی ڈنسٹی سیب کی جانب۔ اس کے کئی وجوہات کار فرما ہیں۔
زعفران کی جگہ لیونڈر، ہائی ڈینسٹی سیب کیوں؟
ڈائریکٹراگریکلچر نے کہا کہ کشمیر میں اس وقت زعفران کے روائتی بیچ موجود ہیں جس کی بنیاد پر یہ کاشت کاری عمل میں لائی جاتی ہے تاہم زرعی یونیورسٹی کے سائنسدانوں کو زعفران کے نئے کورمز پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کاشت کاروں کو کم سے کم اراضی میں زیادہ سے زیاد فصل دستیاب ہوپائے۔
انہوں نے کہا کہ زعفران کی زیادہ سےزیادہ کاشت اور لوگوں کی اس قمیتی فصل کی جانب راغب کرنے کے لئے متعلقہ محکمے کے پاس کئی اسکمیں موجود ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے کسان ان اسکمیوں کا بھر پور اٹھا سکتے ہیں ۔وہیں انہوں نے کہا کہ معیاری زعفران کورمز کی خاطر محکمانہ سطح پر ایک نرسری بننے جارہی ہےتاکہ زعفران کورمز کو محفوط اور پیدا کیا جاسکے۔
واضح رہے کہ کشمیر میں زعفران مقامی ثقافت کا بھی اہم حصہ ہے۔ زعفرانی قہوہ یہاں کی خاص ضیافت ہے جبکہ سردیوں میں زعفرانی ہریسہ بھارت بھر میں مشہور ہے۔کشمیر میں ہر سال ملک کےکونے کونے سے لاکھوں سیاح سیر کے لیے یہاں آتے ہیں۔ کوئی اور چیز وہ خریدیں نہ خریدیں لیکن زعفران اُن کی پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ تاہم گزشتہ برسوں کے دوران زعفران کی فصل میں گراوٹ کی وجہ سے اس کے دام بھی بڑھ چکے ہیں اور اب بہت کم مقدار میں کشمیری زعفران برآمد ہوتا ہے۔تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ معتدل موسم اور بہتر آب و ہوا کی وجہ سے کشمیری زعفران عالمی سطح پر ایرانی زعفران کا مقابلہ کرتا رہا ہے اور اونچے داموں بِکتا رہا ہے تاہم اب صورتحال یکسر بدل چکی ہے۔
ایران دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زعفران کی کاشت ہوتی ہے۔ 700 سال قبل ایرانی اور وسط ایشیائی اسلامی مبلغین نے کشمیر میں زعفران کی کاشت کو متعارف کرایا تھا۔ دُنیا کا سب سے بیش قیمتی مصالحہ کہلانے والے زعفران کو ’کشمیری گولڈ‘ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ماضی قریب میں زعفران کی قیمت تقریباً سونے کے برابر ہوتی تھی۔
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