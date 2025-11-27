ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں زعفران کی فصل بدترین بحران کی شکار، کسان دیگر فصلوں کی جانب مائل
زعفران کی کھیتی کرنے والے کسان اب سیب یا لیونڈر کی جانب ہو رہے ہیں؟
Published : November 27, 2025 at 2:58 PM IST
پانپور : ’’سرخ سونا‘‘ کہلانے والی زعفران کی فصل اس سال بدترین بحران سے گزر رہی ہے۔ سیفران ٹاؤن (Saffron Town) کے نام سے مشہور جنوبی کشمیر کے پانپور علاقے کی بیشتر آبادی ایک وقت میں بالواسطہ یا بلاواسطہ زعفران کی کاشت یا تجارت سے منسلک تھی تاہم آج کے دور میں نہ صرف زعفران کی اراضی سکڑ رہی ہے بلکہ اب پیدوار میں گراوٹ کے سبب کسان اس کھیتی کو خیرباد کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔
پانپور کے دُسو علاقے کے کسان، محمد آصف آزاد کے لیے یہ سال کافی مایوس کن رہا۔ وہ سال بھر کی محنت کے بعد اپنی 15 کنال زرعی رقبے سے صرف 250 گرام زعفران ہی حاصل کر پائے، جو ان کے مطابق گزشتہ برس کی پیداوار سے پانچ گنا کم ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کے دوران آزاد نے کہا: ’’کھیتی باڑی کے دوران صرف مزدوری پر ہی 35 ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب زعفران کی آمدن سے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے۔‘‘
پانپور کے کریواز زعفران کے لیے انتہائی زرخیز مانے جاتے ہیں۔ گرچہ بڈگام سمیت خطہ چناب کے بعض دیہات میں بھی زعفران کی کھیتی کی جاتی ہے پانپور کے 26 گاؤں صدیوں سے زعفران پر ہی اپنی روزی کا انحصار کرتے آئے ہیں۔ لیکن خشک سالی، بدلتے موسم، اور ناقص آبپاشی نظام نے اس روایتی فصل کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔
چند دہائیاں قبل زعفران کی سالانہ پیداوار 17 میٹرک ٹن تھی، جو محض چند کوئنٹل تک ہی سکڑ کر رہ گئی ہے۔ وہیں اس سال سرکاری اندازوں کے مطابق صورتحال ’’سب سے خراب‘‘ ہے۔ وہیں زعفران کی سکڑتی اراضی بھی فصل کی پیداوار میں کمی کا ایک بڑا سبب ہے۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ زعفران کی اراضی سال 1993 سے 2024 تک 4,496 ہیکٹر سے کم ہو کر 23,00 ہیکٹر تک محدود ہو چکی ہے۔
زعفران کاشتکاروں کی ایک انجمن کے سربراہ عبدالمجید وانی کے مطابق اس سال پیداوار ’’بچپن میں خیرات میں دی جانے والی مقدار کے برابر‘‘ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امسال کی پیداوار گزشتہ برس کے مقابلے میں 10 فیصد تک ہی محدود ہو کر رہ گئی اور بہت سے نوجوان اب زراعت چھوڑ کر نوکریوں کی تلاش میں ہیں۔
زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس اکتوبر سے دسمبر تک جاری رہنے والی طویل خشک سالی نے زعفران کی جڑ (کرم/کرمپلٹ) کی افزائش روک دی۔ اس کے ساتھ ساتھ مناسب آبپاشی کے فقدان نے صورتحال مزید بگاڑ دی۔ اس وقت متعدد ٹیوب ویلز اور سپرنکلر سسٹم خراب یا ناکارہ پڑے ہیں اور کسان ڈیزل کے اخراجات برداشت کرنے سے بھی قاصر ہیں۔
ماہرین کے مطابق نمی کی کمی کے باعث کرم کی پیداوار میں شدید کمی آ رہی ہے، جبکہ اس کی غیر قانونی اسمگلنگ بھی فصل کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ حال ہی میں پولیس نے 150 کلوگرام کرم ضبط کر کے چار افراد کو حراست میں لیا تھا۔
حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ کئی کسان زعفران کی جگہ ہائی ڈینسیٹی سیب کے باغات کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ زعفران کے مقابلے ہائی ڈینسٹی سیب سے فوری اور بہتر منافع حاصل ہو رہا ہے۔ پانپور کے ایک نوجوان کسان، محمد آصف آزاد نے بھی اپنے زعفران کی کھیت کے ایک حصے کو سیب کے باغیچے میں تبدیل کر چکے ہیں۔
صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت آبپاشی نظام کی بحالی اور کرم کی افزائش کے مراکز قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت پر مبنی روبوٹ بھی تیار کیے جا رہے ہیں جو زعفران کے پھول چننے اور ان میں سے دھاگے الگ کرنے جیسے محنت طلب کام میں کسانوں کی مدد کریں گے۔ تاہم کسانوں کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ’’جب فصل ہی باقی نہ رہے تو ٹیکنالوجی کس کام کی؟‘‘
