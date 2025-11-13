ETV Bharat / jammu-and-kashmir
دہلی بم دھماکہ: میڈیکل کالج اننت ناگ سے دو ڈاکٹرز سمیت چار افراد حراست میں
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں دو ڈاکٹرز اور دو پیرامیڈیکل اسٹاف ممبران کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 13, 2025 at 4:28 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : کاؤنٹر انٹیلی جنس کشمیر (CIK) نے جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں کارروائی انجام دیتے ہوئے دوران شب گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ سے منسلک دو ڈاکٹروں سمیت دو پیرا میڈیکل اسٹاف ممبران سمیت چار افراد کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لے لیا۔ سیکورٹی فورسز نے آج پھر سے چھاپہ مار مار کارروائیوں کے دوران قریب دس افراد کو حراست میں لیکر پوچھ تاچھ کا سلسلہ مزید تیز کر دیا ہے۔
ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کارروائی دوران شب انجام دی گئی اور CIK کی ٹیموں نے اننت ناگ کے گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC) کے مختلف شعبوں اور ہاسٹل عمارتوں پر بیک وقت چھاپے مارے۔ معلوم ہوا ہے کہ چھاپوں کے دوران کئی اہم دستاویز اور الیکٹرانک آلات ضبط کیے گئے ہیں جنہیں مزید تفتیش کے لیے اپنے ساتھ لے جایا گیا ہے، تاہم حکام کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔
اننت ناگ سمیت وادی کشمیر کے یمین و یسار میں گزشتہ کئی دنوں سے چھاپہ مار کارروائیں جاری ہیں اور یہ معاملہ نوگام، سرینگر میں پوسٹرز نمودار ہونے اور لال قلعہ بم دھماکے سے منسلک ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے دوران کچھ شواہد سامنے آئے ہیں جن کی بنیاد پر یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔
ادھر، حراست میں لیے گئے ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل عملے سے پوچھ گچھ جاری ہے اور CIK حکام نے شبانہ چھاپوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’’یہ آپریشن ایک بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔‘‘ انہوں نے اس ضمن میں مزید گرفتاریوں کا بھی عندیہ دیا ہے۔
ادھر اننت ناگ میڈیکل کالج انظامیہ نے کہا ہے کہ وہ تحقیقاتی ایجنسیز کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے اور ’’اگر کوئی فرد یا ملازم قانون کی خلاف ورزی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔‘‘
