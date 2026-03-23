ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لال قلعہ دھماکہ کیس: این آئی اے کی کشمیر کے ہندواڑہ، رفیع آباد اور کولگام میں چھاپے ماری
ہندواڑہ کے گلوورا علاقے میں ایک کاروباری کے گھر کی تلاشی لی۔ اس دوران دستاویزات اور الیکٹرانک آلات ضبط کر لیے گئے۔
Published : March 23, 2026 at 11:50 AM IST
سرینگر: قومی تحقیقاتی ایجنسی نے پیر کو لال قلعہ دھماکہ معاملے کی جاری تحقیقات کے سلسلے میں وادی کشمیر میں مختلف مقامات پر چھاپہ مارا اور تلاشی لی۔ حکام نے اس بات کی جانکاری دی۔
یہ چھاپے ہندواڑہ، رفیع آباد اور کولگام کے ساتھ ساتھ چند دیگر مقامات پر وفاقی ایجنسی کے مربوط آپریشن کے حصے کے طور پر مارے گئے۔
ہندواڑہ میں، این آئی اے کی ٹیموں نے گلوورا علاقے میں ایک کاروباری کے گھر کی تلاشی لی۔ ذرائع نے بتایا کہ اہلکاروں نے تلاشی کے دوران دستاویزات اور الیکٹرانک آلات ضبط کر لیے۔
رفیع آباد میں ایجنسی نے بونا پورہ شاتلو کے علاقے میں ڈاکٹر بلال نصیر ملہ کے گھر پر چھاپہ مارا۔ حکام نے بتایا کہ وہ نصیر احمد ملا کا بیٹا ہے۔
اس کے علاوہ ضلع کولگام میں بھی متعدد مقامات پر تلاشی مہم چلائی گئی۔ حکام نے کہا کہ یہ چھاپے خطے میں مشتبہ دہشت گرد نیٹ ورکس کی وسیع تر جانچ کا حصہ ہیں۔
واضح رہے کہ اس سے قبل 16 مارچ کو دہلی کی پٹیالہ ہاؤس کورٹ نے لال قلعہ دھماکہ کیس میں گرفتار دو کشمیری ملزمین کو 15 دن کی عدالتی تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا۔ عدالت نے طفیل احمد بھٹ اور ضمیر احمد آہنگر کے ریمانڈ کا حکم دیا۔ در اصل ان کی این آئی اے حراست آج ختم ہو رہی تھی، جس کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا گیا۔
