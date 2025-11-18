ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لال قلعہ دھماکہ کے بعد کشمیری طلبہ کا ہراسانی کا الزام، عمر نے انکی حفاظت پر دیا زور
دہلی دھماکے کے بعد قومی دارالحکومت سمیت شمالی ہند کی کئی ریاستوں سے کشمیری طلبہ کے ساتھ ہراسانی کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔
Published : November 18, 2025 at 6:46 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے دہلی کے لال قلعہ کار بم دھماکے میں 15 افراد کی ہلاکت کے بعد ملک بھر میں کشمیری طلبہ اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی سمیت سبھی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے درخواست کی ہے۔
عمر عبداللہ نے ان باتوں کا اظہار نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے میں زخمی ہوئے افراد کی عیادت کے بعد میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ نوگام پولیس اسٹیشن میں جمعہ کی شام دہلی دھماکے سے جڑے بارودی مواد پھٹنے سے نو افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے، کئی زخمی پولیس اسٹیشن کے نزدیک ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں جہاں عمر عبداللہ نے منگل کو ان کی عیادت کی۔
عیادت کے بعد نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو کے دوران عمر عبداللہ نے کہا کہ فرید آباد میں پیر کے روز نارتھ زون چیف منسٹرز کانفرنس ہوئی، جس کی صدارت وزیر داخلہ نے کی، اور اس اجلاس میں مختلف ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنرز اور ہوم سیکریٹریز موجود تھے۔ عمر عبداللہ کے مطابق: ’’میں نے واضح طور پر کہا کہ کشمیریوں، خصوصاً کشمیری مسلمانوں پر شک نہ کیا جائے۔‘‘
کانفرنس کے حوالہ سے مزید گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا: ’’جنہوں نے جرم کیا ہے انہیں قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، مگر بے گناہوں کو ہراساں نہیں کیا جانا چاہیے۔ (عام کشمیری) جو دہشت گردی اور تشدد کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، انہیں نشانہ نہیں بنایا جانا چاہئے۔‘‘
وزیر اعلیٰ کا یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب ہریانہ، اترپردیش، راجستھان اور دہلی جیسی ریاستوں/ یوٹیز سے کشمیریوں کے ساتھ ہراسانی اور امتیازی سلوک کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ شمالی ہند کی کئی ریاستوں میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کا دعویٰ ہے کہ 10 نومبر کو ہوئے لال قلعہ بم دھماکے کے بعد انہیں ہراساں اور تنگ طلب کیا جا رہا ہے۔
جموں و کشمیر اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن (جے کے ایس اے) کا کہنا ہے کہ کشمیری طلبہ کو حکام اور مقامی لوگوں کی جانب سے ’’پروفائلنگ اور بدنامی‘‘ کا سامنا ہے، جبکہ کئی مالکان کشمیری کرایہ داروں سے کمرے خالی کروانے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں، جس کے باعث متعدد طلبہ خوف کے باعث گھر لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔‘‘
ایسوسی ایشن کے نیشنل کنوینر ناصر کھویہامی نے دعویٰ کیا کہ دھماکے کے بعد 900 سے زائد کشمیری طلبہ ہراسانی کے خوف سے واپس کشمیر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا: ’’پروفائلنگ، پوچھ تاچھ، اور بےجا ویری فکیشن نے کشمیری ڈرائیوز سمیت طلبہ کو شدید بے چینی میں مبتلا کر دیا ہے۔ کئی طلبہ نے امتحانات اور تعلیمی ذمہ داریوں کے باوجود اچانک اپنے اپنے کیمپس چھوڑ دینے کا سخت فیصلہ مناسب سمجھا۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’بیرون ریاستوں میں کشمیریوں کے تئیں عام لوگوں کا رویہ انتہائی پریشان کن ہے۔‘‘ انہوں نے آن لائن ہراسانی کو بھی باعث تشویش قرار دیا۔
چندی گڑھ میں کام کر رہے مدثر حسن نامی ایک مقامی شہری نے کہا کہ پنجاب اور چندی گڑھ میں طلبہ محفوظ ہیں، لیکن انہوں نے ہریانہ، دہلی اور دیگر ریاستوں کی حکومتوں سے وہ موجود ہزاروں کشمیری طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنائے جانے کی اپیل کی۔
دس نومبر کو دہلی کار بم بلاسٹ میں کشمیری ڈاکٹر کے ملوث ہونے کی ایجنسیز نے تصدیق کی جس کے بعد جہاں ایک جانب سیکورٹی ایجنسیز نے تفتیش تیز کر دی وہیں بیرون وادی کشمیریوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ سابق وزراء اعلیٰ، ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی سمیت عمر عبداللہ نے بھی کشمیریوں کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرنے کی اپیل کی تھی۔
