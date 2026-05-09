ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ریڈ کراس سوسائٹی اور ڈگری کالج ترال کی جانب سے ریڈ کراس ڈے پر تقریب کا اہتمام

ورلڈ ریڈ کراس ڈے کی مناسب سے پروگرام کے انعقاد کے ساتھ خون کے عطیہ کے لیے کیمپ بھی لگایا گیا۔

ریڈ کراس سوسائٹی اور ڈگری کالج ترال کی جانب سے ریڈ کراس ڈے پر تقریب کا اہتمام
ریڈ کراس سوسائٹی اور ڈگری کالج ترال کی جانب سے ریڈ کراس ڈے پر تقریب کا اہتمام (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 9, 2026 at 7:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ترال: (شبیر بٹ) گذشتہ روز جمعہ کو پوری دنیا کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی ورلڈ ریڈ کراس ڈے منایا گیا۔ اس سلسلے میں ریڈ کراس سوسائٹی پلوامہ اور گورنمنٹ ڈگری کالج ترال کی جانب سے مشترکہ طور کالج کیمپس میں اس دن کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا اور ریڈ گراس سے متعلق سیر حاصل بحث کی گئی۔ تقریب میں اے ڈی سی ترال ساجد یحی نقاش، کالج کے پرنسپل جسوندر سنگھ اور ریڈ کر اس سوسائٹی کے عہدیداروں نے شرکت کی۔

اس موقعے پر ایک بلڈ ڈونیش کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کالج کے پرنسپل جسوندر سنگھ نے بتایا کہ ورلڈ ریڈ کراس ڈے کے موقعے پر یہاں ایک عظیم شان پروگرام منعقد ہوا جس میں کئی رضاکاروں نے خون کا عطیہ پیش کیا۔

واضح رہے کہ ورلڈ ریڈ کراس ڈے ہر سال آٹھ مئی کو منایا جاتا ہے۔ ورلڈ ریڈ کراس ڈے کو ورلڈ ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ ڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے وقف ہے جو خوراک کی کمی، بہت سی قدرتی آفات، جنگ کے ساتھ ساتھ وبائی امراض کا شکار ہیں۔ یہ دن ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ موومنٹ کی انسانی اقدار کو اجاگر کرنے کے مواقع کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اس دن ان لوگوں کو بنیادی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں۔

TAGGED:

RED CROSS DAY CELEBRATED AT GDC
EVENT ON RED CROSS DAY IN TRAL
RED CROSS DAY IN KASHMIR
ترال کشمیر میں ریڈ کراس ڈے
RED CROSS DAY 2026

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.