ریڈ کراس سوسائٹی اور ڈگری کالج ترال کی جانب سے ریڈ کراس ڈے پر تقریب کا اہتمام
ورلڈ ریڈ کراس ڈے کی مناسب سے پروگرام کے انعقاد کے ساتھ خون کے عطیہ کے لیے کیمپ بھی لگایا گیا۔
Published : May 9, 2026 at 7:04 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) گذشتہ روز جمعہ کو پوری دنیا کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی ورلڈ ریڈ کراس ڈے منایا گیا۔ اس سلسلے میں ریڈ کراس سوسائٹی پلوامہ اور گورنمنٹ ڈگری کالج ترال کی جانب سے مشترکہ طور کالج کیمپس میں اس دن کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا اور ریڈ گراس سے متعلق سیر حاصل بحث کی گئی۔ تقریب میں اے ڈی سی ترال ساجد یحی نقاش، کالج کے پرنسپل جسوندر سنگھ اور ریڈ کر اس سوسائٹی کے عہدیداروں نے شرکت کی۔
اس موقعے پر ایک بلڈ ڈونیش کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کالج کے پرنسپل جسوندر سنگھ نے بتایا کہ ورلڈ ریڈ کراس ڈے کے موقعے پر یہاں ایک عظیم شان پروگرام منعقد ہوا جس میں کئی رضاکاروں نے خون کا عطیہ پیش کیا۔
واضح رہے کہ ورلڈ ریڈ کراس ڈے ہر سال آٹھ مئی کو منایا جاتا ہے۔ ورلڈ ریڈ کراس ڈے کو ورلڈ ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ ڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ دن ان لوگوں کے لیے وقف ہے جو خوراک کی کمی، بہت سی قدرتی آفات، جنگ کے ساتھ ساتھ وبائی امراض کا شکار ہیں۔ یہ دن ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ موومنٹ کی انسانی اقدار کو اجاگر کرنے کے مواقع کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اس دن ان لوگوں کو بنیادی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں۔