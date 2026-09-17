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بار بار اور شدید سر کا درد برین ٹومر ہوسکتا ہے، ڈاکٹر آنند بالا سبریمنیم
ایک سوال کے جواب میں آنند بالا سبریمنیم نے کہا کہ دماغ میں ہر کوئی گانٹھ ٹومر نہیں ہوسکتا ہےیہ معمولی گانٹھ بھی ہوسکتی ہے۔
Published : September 17, 2026 at 6:56 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): بھارت میں ہر سال برین ٹیومر کے 40,000 سے 50,000 نئے مریضوں کی تشخیص ہوتی ہے اور بروقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے اکثر مریض آخری مراحل میں ڈاکٹروں کے پاس پہنچتے ہیں۔
ملک کے نامور نیورو سرجن ڈاکٹر آنند بالاسبریمنیم کہتے ہیں کہ اگر بار بار سر درد، اعضاء میں بے حسی یا کمزوری، دوروں، بینائی یا گویائی میں تبدیلی، عدم توازن، یا اچانک یادداشت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟ یہ برین ٹیومر کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں، ایک سنگین اور ممکنہ طور پر جان لیوا اعصابی حالت۔ دماغ ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر یہ علامات زیادہ بار بار یا شدید ہو جائیں تو یہ دماغ کے ٹیومر کے بڑھنے کی نشاندہی کر سکتی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دماغ میں ہر کوئی گانٹھ ٹومر نہیں ہوسکتا ہے یہ معمولی گانٹھ بھی ہوسکتی ہے۔جو کہ ادویات کے ذریعے ٹھیک کی جاسکتی ہے۔ البتہ دماغ کا ٹومر جسم کے دوسرے عام کیسنرز سے ذرا مختلف اور علحیدہ ہوتا ہے۔ ایک بار دماغ میں جہاں گانٹھ ہوتی ہے۔یہ دماغ کے اسی مخصوص جگہ پر بار بار بنتی ہے اور دوسرے حصوں میں نہیں پھیلتی ہے۔جسم کا کینسر جسم کے دوسرے اعضاء میں پھیل سکتا ہے لیکن برین کینسر جسم کے دیگر حصوں کو متاٹر نہیں کر سکتا ہے۔
علامات پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں ڈاکٹر آنند بالا سبریمنیم نے کہا کہ برین ٹومر جب دماغ میں اچانک بڑھ جاتا ہے تب اس کے زیادہ علامات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جیسے کہ بار بار الٹی آنا، بے ہوش ہوجانا، مرگی جیسے دورے، تھکان وغیرہ لیکن علامات ظاہر ہونے سے قبل ہی ٹومر بڑھ گیا ہوتا ہے۔ڈاکٹر آنند نے کہا کہ برین ٹومر کے مریضوں کی تعداد میں اگرچہ کسی حد جنٹیک فیکٹر کارفرما ہے تاہم لوگوں کی طرز زندگی میں تبدیلی اور کھان پان سے دماغ کے کینسر کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔
ایسے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق، دماغ اور مرکزی اعصابی نظام کے ٹیومر ہر سال دنیا بھر میں 300,000 سے زیادہ افراد کو متاثر کرتے ہیں۔بھارت میں، سالانہ تقریباً 40,000 نئے کیسز کی تشخیص ہوتی ہے۔انہوں نے کہا کہ ملک کے ساتھ ساتھ جموں وکشمیر میں بھی برین ٹیومر کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اگرچہ اس کے ٹھوس وجوہات سامنے نہیں آرہے ہیں البتہ تشیخصی سہولیات دستیاب ہونے باعث مریض زیادہ دیکھنے میں آرہے ہیں ۔ڈاکٹر آنند نے کہا کہ کشمیر میں 10 مریضوں کے تشخیص میں 3 سے4 مریضوں میں برین ٹیومر ہونے کے علامات ضرور ہوتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ برین ٹیومر کی دو قسمیں ہیں، بینائن اور مہلک۔ سومی برین ٹیومر غیر کینسر کے ہوتے ہیں۔ مہلک پرائمری برین ٹیومر وہ کینسر ہیں جو دماغ میں شروع ہوتے ہیں عام طور پر سومی ٹیومر سے زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، اور ارد گرد کے بافتوں پر جارحانہ طور پر حملہ کرتے ہیں۔ اگرچہ دماغ کا کینسر شاذ و نادر ہی دوسرے اعضاء میں پھیلتا ہے، لیکن یہ دماغ کے دیگر حصوں اور مرکزی اعصابی نظام میں بھی پھیل سکتا ہے۔ برین ٹیومر کی تشخیص اور علاج میں پچھلے چند سالوں میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ دماغی رسولی والے لوگوں کے پاس علاج کے کئی اختیارات ہوتے ہیں۔ سرجری، تابکاری تھراپی، اور کیموتھراپی سے یہ ٹومر وقت رہتے ٹھیک کیا جاسکتا ہے۔ علاج ٹومر کی قسم، درجہ، اور ٹیومر کی پوزیشن اور مریض کی عمومی صحت کے مطابق تجویز کیا جاتا ہے۔